23 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 23 декабря
Саратовцы поддерживают строительство школы пикетами
11:22 | 23 декабря
Роман Грибов о рынке «Привоз» в Саратове: «Это место, где мигранты, грязь, наркота»
10:00 | 23 декабря
Саратовские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады «Иннагрика»
09:08 | 23 декабря
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе
09:04 | 23 декабря
Общественник считает невозможным ввод в Саратовской области более 1 миллиона квадратных метров жилья
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе

Новости
Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе


В Саратове состоялись Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба среди юношей до 18 лет. Состязания были посвящены памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.

Турнир прошел во Дворце спорта и собрал более 180 спортсменов из 23 регионов России, которые боролись за медали в различных весовых категориях.

Сборная Саратовской области показала блестящий результат, завоевав 16 медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых.

По итогам соревнований саратовские борцы уверенно заняли первое место в командном зачёте, поднявшись на высшую ступень пьедестала.