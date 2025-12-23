Саратовская область — победитель Всероссийских соревнований по спортивной борьбе

просмотров: 104

В Саратове состоялись Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба среди юношей до 18 лет. Состязания были посвящены памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.Турнир прошел во Дворце спорта и собрал более 180 спортсменов из 23 регионов России, которые боролись за медали в различных весовых категориях.Сборная Саратовской области показала блестящий результат, завоевав 16 медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых.По итогам соревнований саратовские борцы уверенно заняли первое место в командном зачёте, поднявшись на высшую ступень пьедестала.