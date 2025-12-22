22 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер

Новости
В промышленной сфере региона произошло знаковое событие: был официально создан первый межрегиональный промышленный кластер, объединивший ведущие предприятия Саратовской и Воронежской областей. После подготовки Фондом кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области и последующего подписания участниками полного пакета документов, промышленный кластер был успешно зарегистрирован Министерством промышленности и торговли РФ и внесён в федеральный реестр.


Инициаторами создания промышленного кластера оборудования нефтегазового комплекса выступили саратовские предприятия — ООО «Завод «Нефтегазоборудование», АО «Газаппарат» и АО «Саратовский арматурный завод», а также воронежские компании — АО «Завод котельного оборудования Ирбис» и ООО «Производственная компания «Специальное машиностроение». Все участники - крупные производственные предприятия с годовым оборотом от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей.

Участие в промышленном кластере открывает перед предприятиями доступ к инструментам федеральной поддержки. При условии запуска производства импортозамещающей продукции из критического перечня Минпромторга компании смогут претендовать на льготные кредиты в диапазоне от 2 до 100 млрд рублей (при софинансировании не менее 20 % стоимости проекта), субсидии на приобретение стартовых партий продукции с возмещением до 50% понесенных затрат, а также на снижение страховых взносов до 7,6% для участников СПИК 1.0.

Предприятия – участники промышленного кластера заключили договоры на реализацию трех инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 400 млн рублей, рассчитанные на период с 2025 по 2029 годы. АО «Газаппарат» возьмёт на себя разработку и производство модернизированных пневматических и пневмогидравлических приводов, а ООО «Завод «Нефтегазоборудование» сосредоточится на разработке и внедрении инновационных решений для подогревателей топливного и пускового газа, а также теплообменных аппаратов. Следующий шаг для предприятий — начать серийный выпуск данной продукции.

«Создание промышленного кластера — это не просто формальное объединение, а запуск новой модели взаимодействия промышленных предприятий, — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов. — Уже реализуются первые инвестиционные проекты, и это только начало. Уверен, что совместная работа участников промышленного кластера позволит не только закрыть потребности рынка в критически важных компонентах, но и создать задел для экспорта технологий. Фонд кластерного развития Саратовской области, как специализированная организация промышленных кластеров, ставит своей задачей всестороннее сопровождение участников промышленного кластера на всех этапах их развития, в том числе оказание содействия в привлечении мер господдержки».

Министерство экономического развития области