22 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
09:19 | 22 декабря
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов строительства жилья
09:00 | 22 декабря
Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых
21:00 | 21 декабря
Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева
20:38 | 21 декабря
Балашовское станичное казачье общество отметило 20-летний юбилей
19:00 | 21 декабря
Общественный наблюдатель рассказала о ходе строительства школы в Молодежном
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов строительства жилья

Новости
Новые экономические реалии диктуют свои правила, и пока рынок не адаптируется к ним, стоит ожидать серьезного снижения темпов строительства.


Традиционно, начиная с 2007 года, в Саратовской области в год вводили в среднем по миллиону квадратных метров жилья.

Однако новые экономические реалии диктуют свои правила, и пока рынок не адаптируется к ним, стоит ожидать серьезного снижения темпов строительства. Об этом говорят и сами застройщики, и эксперты. В частности, такого мнения придерживается Елена Герчикова, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству региональной Общественной палаты.

«Если мы обратимся к реалиям сегодняшнего дня, то становится очевидным, что достижение объема ввода жилья в 1 миллион квадратных метров – задача, граничащая с чудом. Этот показатель исторически был характерен для более благоприятных экономических периодов, когда строительная отрасль функционировала в условиях стабильности и доступности ресурсов», – считает эксперт.

Напомним, ранее бывший министр экономики Саратовской области, член Общественного совета при региональном Минэкономразвития Александр Степанов заявил, что не прогнозирует в текущем году ввода в регионе более 900 тысяч квадратных метров жилья.