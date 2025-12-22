Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов строительства жилья

просмотров: 124

Традиционно, начиная с 2007 года, в Саратовской области в год вводили в среднем по миллиону квадратных метров жилья.Однако новые экономические реалии диктуют свои правила, и пока рынок не адаптируется к ним, стоит ожидать серьезного снижения темпов строительства. Об этом говорят и сами застройщики, и эксперты. В частности, такого мнения придерживается Елена Герчикова, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству региональной Общественной палаты.«Если мы обратимся к реалиям сегодняшнего дня, то становится очевидным, что достижение объема ввода жилья в 1 миллион квадратных метров – задача, граничащая с чудом. Этот показатель исторически был характерен для более благоприятных экономических периодов, когда строительная отрасль функционировала в условиях стабильности и доступности ресурсов», – считает эксперт.Напомним, ранее бывший министр экономики Саратовской области, член Общественного совета при региональном Минэкономразвития Александр Степанов заявил, что не прогнозирует в текущем году ввода в регионе более 900 тысяч квадратных метров жилья.