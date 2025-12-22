22 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
09:19 | 22 декабря
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов строительства жилья
09:00 | 22 декабря
Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых
21:00 | 21 декабря
Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева
20:38 | 21 декабря
Балашовское станичное казачье общество отметило 20-летний юбилей
19:00 | 21 декабря
Общественный наблюдатель рассказала о ходе строительства школы в Молодежном
В «Точке кипения» СГТУ имени Гагарина Ю.А. прошло научно-популярное мероприятие для старшеклассников. Встреча была организована Институтом энергетики Политеха в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» федерального проекта «Россия – мои горизонты» и региональной стратегии развития образования.

Перед школьниками выступили проректор по учебной работе Ольга Мизякина и заместитель министра образования региона Никита Вдовин. Они подчеркнули важность ранней профориентации и формирования инженерных компетенций для технологического суверенитета страны.

«Совместно с вузами нашего региона мы разработали стратегию развития модели региональной сети образовательных организаций Саратовской области на 2025-2028 годы, а с Политехом модель опережающей подготовки инженерных кадров «Школа – Вуз – Индустриальные партнеры». Это важно, чтобы вы могли учиться и трудоустроиться в вашем родном крае. А сегодня вы сможете узнать о потенциале ведущего технического вуза, познакомиться с преподавателями и спроектировать свою профессиональную траекторию, ориентированную на технологический суверенитет страны»,- отметил Никита Николаевич.

Для ребят провели интерактивное занятие «Альтернативная энергетика», рассказав о современных технологиях использования водорода, солнечной и ветровой генерации. На практической части школьники работали с профессиональным учебным комплексом, самостоятельно собирая действующие модели энергоустановок.

Ребята отметили, что такой формат помог закрепить знания по школьным предметам и лучше понять принципы работы энергетического комплекса страны.