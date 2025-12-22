Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики

просмотров: 69

В «Точке кипения» СГТУ имени Гагарина Ю.А. прошло научно-популярное мероприятие для старшеклассников. Встреча была организована Институтом энергетики Политеха в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» федерального проекта «Россия – мои горизонты» и региональной стратегии развития образования.Перед школьниками выступили проректор по учебной работе Ольга Мизякина и заместитель министра образования региона Никита Вдовин. Они подчеркнули важность ранней профориентации и формирования инженерных компетенций для технологического суверенитета страны.«Совместно с вузами нашего региона мы разработали стратегию развития модели региональной сети образовательных организаций Саратовской области на 2025-2028 годы, а с Политехом модель опережающей подготовки инженерных кадров «Школа – Вуз – Индустриальные партнеры». Это важно, чтобы вы могли учиться и трудоустроиться в вашем родном крае. А сегодня вы сможете узнать о потенциале ведущего технического вуза, познакомиться с преподавателями и спроектировать свою профессиональную траекторию, ориентированную на технологический суверенитет страны»,- отметил Никита Николаевич.Для ребят провели интерактивное занятие «Альтернативная энергетика», рассказав о современных технологиях использования водорода, солнечной и ветровой генерации. На практической части школьники работали с профессиональным учебным комплексом, самостоятельно собирая действующие модели энергоустановок.Ребята отметили, что такой формат помог закрепить знания по школьным предметам и лучше понять принципы работы энергетического комплекса страны.