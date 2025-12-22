Создана новая детская газета "ВОВремя"

просмотров: 81

На базе Централизованной библиотечной системы г. Саратова юными читателями создана газета «ВОВремя», которая стала победителем конкурса юных журналистов «Всё – как будто вчера».Конкурс организован Саратовским региональным отделением «Союза журналистов России» при поддержке Правительства Саратовской области и филиала ВГТРК ГТРК «Саратов» и направлен на сохранение и популяризацию исторической памяти Саратовской области.Первое периодическое патриотическое издание, авторы которого дети, стала победителем в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ».Газета выходит раз в квартал тиражом 200 экземпляров.Информационную и организационную поддержку изданию оказывают Саратовское отделение Совета молодых литераторов при Союзе писателей России, муниципальное отделение «Движения Первых» и Саратовский электроприборостроительный завод имени С. Орджоникидзе.