22 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
09:19 | 22 декабря
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов строительства жилья
09:00 | 22 декабря
Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых
21:00 | 21 декабря
Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева
20:38 | 21 декабря
Балашовское станичное казачье общество отметило 20-летний юбилей
19:00 | 21 декабря
Общественный наблюдатель рассказала о ходе строительства школы в Молодежном
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На базе Централизованной библиотечной системы г. Саратова юными читателями создана газета «ВОВремя», которая стала победителем конкурса юных журналистов «Всё – как будто вчера».

Конкурс организован Саратовским региональным отделением «Союза журналистов России» при поддержке Правительства Саратовской области и филиала ВГТРК ГТРК «Саратов» и направлен на сохранение и популяризацию исторической памяти Саратовской области.

Первое периодическое патриотическое издание, авторы которого дети, стала победителем в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ».

Газета выходит раз в квартал тиражом 200 экземпляров.
Информационную и организационную поддержку изданию оказывают Саратовское отделение Совета молодых литераторов при Союзе писателей России, муниципальное отделение «Движения Первых» и Саратовский электроприборостроительный завод имени С. Орджоникидзе.