22 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
09:19 | 22 декабря
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов строительства жилья
09:00 | 22 декабря
Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых
21:00 | 21 декабря
Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева
20:38 | 21 декабря
Балашовское станичное казачье общество отметило 20-летний юбилей
19:00 | 21 декабря
Общественный наблюдатель рассказала о ходе строительства школы в Молодежном
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году

Новости / Спорт
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году

20 декабря «Протон-Арена» объединила участников СВО и членов их семей на четвертом в этом году спортивном фестивале, посвященном Дню героев Отечества.

К турниру присоединились и участники региональной программы «Наши Герои», инициированной губернатором Романом Викторовичем Бусаргиным.

Для всех участников были организованы соревнования по дартсу, настольному теннису, шахматам и шашкам, сдача нормативов ГТО, а также мастер-класс по волейболу сидя.

«Стало доброй традицией проводить мультиспортивные фестивали для наших ветеранов специальной военной операции. На протяжении всего года вы активно участвовали во всех спортивных мероприятиях, и я хочу выразить каждому слова искренней благодарности за то, что вы выбираете здоровый образ жизни и подаете пример подрастающему поколению. Отрадно, что среди вас уже есть первые победители спортивных турниров. И я уверен, что следующий год будет также богат на достижения и успехи»,- поприветствовал участников министр спорта области Олег Дубовенко.

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, личный вклад в дело социальной адаптации и реабилитации участников специальной военной операции, вовлечение их в занятия физической культурой спортом, а также пропаганду здорового образа жизни Благодарственными письмами Губернатора Саратовской области были награждены активные участники фестивалей. Среди награжденных - Сергей Пилипчук, серебряный призер межрегиональных соревнований Приволжского федерального округа «Кубка Защитников Отечества» в метании ножа.

Министерство спорта области