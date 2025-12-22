Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году

просмотров: 103

20 декабря «Протон-Арена» объединила участников СВО и членов их семей на четвертом в этом году спортивном фестивале, посвященном Дню героев Отечества.К турниру присоединились и участники региональной программы «Наши Герои», инициированной губернатором Романом Викторовичем Бусаргиным.Для всех участников были организованы соревнования по дартсу, настольному теннису, шахматам и шашкам, сдача нормативов ГТО, а также мастер-класс по волейболу сидя.«Стало доброй традицией проводить мультиспортивные фестивали для наших ветеранов специальной военной операции. На протяжении всего года вы активно участвовали во всех спортивных мероприятиях, и я хочу выразить каждому слова искренней благодарности за то, что вы выбираете здоровый образ жизни и подаете пример подрастающему поколению. Отрадно, что среди вас уже есть первые победители спортивных турниров. И я уверен, что следующий год будет также богат на достижения и успехи»,- поприветствовал участников министр спорта области Олег Дубовенко.За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, личный вклад в дело социальной адаптации и реабилитации участников специальной военной операции, вовлечение их в занятия физической культурой спортом, а также пропаганду здорового образа жизни Благодарственными письмами Губернатора Саратовской области были награждены активные участники фестивалей. Среди награжденных - Сергей Пилипчук, серебряный призер межрегиональных соревнований Приволжского федерального округа «Кубка Защитников Отечества» в метании ножа.Министерство спорта области