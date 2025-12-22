Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством

просмотров: 94

«Серебряные» волонтеры центра социального обслуживания населения Самойловского района приняли участие в занятии новогодней арт-терапией в творческой мастерской «Доброцентр».Весь год на занятиях они постигали азы резьбы по дереву, учились играть с красками, преображать ткань, вплетать в реальность блеск мишуры, воздушность ваты и многое другое.В этот раз участникам было предложено создать новогоднюю композицию и украсить еловую ветвь, используя различные техники.Напомним, социальная технология «Доброцентр» доступна получателям услуг комплексных центров социального обслуживания области в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».