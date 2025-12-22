Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых
Грантовый конкурс Движения Первых вскоре стартует. Для потенциальных участников организованы онлайн-консультации по проверке своих проектов.
Желающие могут получить обратную связь от действующих экспертов конкурса по своей заявке для её улучшения.
Важно отметить, что результаты консультации не влияют на предоставление гранта.
В рамках онлайн-консультации возможно:
— получить комментарий по содержательной и финансовой части
— улучшить инициативу до подачи заявки
— потренироваться в написании грантов
Проверить свой проект можно до 28 февраля по ссылке: vk.cc/cGnWAn
Комитет молодёжной политики области