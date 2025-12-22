22 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:00 | 22 декабря
В Саратовской области создан первый межрегиональный промышленный кластер
13:30 | 22 декабря
Учёные Политеха познакомили школьников с технологиями будущего энергетики
12:30 | 22 декабря
Создана новая детская газета "ВОВремя"
11:30 | 22 декабря
Более 500 ветеранов специальной военной операции стали участниками спортивных соревнований в 2025 году
10:00 | 22 декабря
Новогодняя арт-терапия: получатели услуг центра соцобслуживания Самойловского района занимаются творчеством
09:19 | 22 декабря
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпов строительства жилья
09:00 | 22 декабря
Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых
21:00 | 21 декабря
Саратов почтил память лейтенанта полиции Михаила Гадеева
20:38 | 21 декабря
Балашовское станичное казачье общество отметило 20-летний юбилей
19:00 | 21 декабря
Общественный наблюдатель рассказала о ходе строительства школы в Молодежном
Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых

Новости
Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых


Грантовый конкурс Движения Первых вскоре стартует. Для потенциальных участников организованы онлайн-консультации по проверке своих проектов.

Желающие могут получить обратную связь от действующих экспертов конкурса по своей заявке для её улучшения.

Важно отметить, что результаты консультации не влияют на предоставление гранта.

В рамках онлайн-консультации возможно:

— получить комментарий по содержательной и финансовой части
— улучшить инициативу до подачи заявки
— потренироваться в написании грантов

Проверить свой проект можно до 28 февраля по ссылке: vk.cc/cGnWAn

Комитет молодёжной политики области