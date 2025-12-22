Саратовцев приглашают на онлайн-консультации по Грантовому конкурсу Движения Первых

просмотров: 120

Грантовый конкурс Движения Первых вскоре стартует. Для потенциальных участников организованы онлайн-консультации по проверке своих проектов.Желающие могут получить обратную связь от действующих экспертов конкурса по своей заявке для её улучшения.Важно отметить, что результаты консультации не влияют на предоставление гранта.В рамках онлайн-консультации возможно:— получить комментарий по содержательной и финансовой части— улучшить инициативу до подачи заявки— потренироваться в написании грантовПроверить свой проект можно до 28 февраля по ссылке: vk.cc/cGnWAnКомитет молодёжной политики области