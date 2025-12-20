Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц Саратовской области

просмотров: 132

С 1 января 2026 г. на территории региона изменятся предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств.Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц.В отношении юридических лиц корректировка предельного размера платы за техосмотр транспортных средств категории М1, М2, М3 составит от 1202,34 руб., грузовых автомобилей категории N1, N2, N3 – от 1315,29 руб., прицепы, полуприцепы категории О1, О2, О3, О4 – от 991,76 руб., мототранспортных средств – 422,35 руб.,Пересмотр размера платы произведен в соответствии с нормами законодательства.Установленный размер платы за техосмотр транспортных средств является предельным. Правительством области принято решение об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области на уровне минимально допустимых значений.Согласно проводимого мониторинга, принятые в области ставки платы за техосмотр сопоставимы с уже принятыми или принимаемыми решениями по регионам России.Комитет государственного регулирования тарифовСаратовской области