20 декабря 2025 СУББОТА
18:41 | 19 декабря
Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц Саратовской области
16:30 | 19 декабря
Областному центру экологии, краеведения и туризма исполнилось 85 лет
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
10:34 | 19 декабря
Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду
10:33 | 19 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц Саратовской области

С 1 января 2026 г. на территории региона изменятся предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств.


Корректировка размера платы за проведение техосмотра не коснется физических лиц.
В отношении юридических лиц корректировка предельного размера платы за техосмотр транспортных средств категории М1, М2, М3  составит от 1202,34 руб., грузовых автомобилей категории N1, N2, N3 – от 1315,29 руб., прицепы, полуприцепы категории О1, О2, О3, О4 – от 991,76 руб., мототранспортных средств – 422,35 руб.,
Пересмотр размера платы произведен в соответствии с нормами законодательства.

Установленный размер платы за техосмотр транспортных средств является предельным. Правительством области принято решение об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области на уровне минимально допустимых значений.

Согласно проводимого мониторинга, принятые в области ставки платы за техосмотр сопоставимы с уже принятыми или принимаемыми решениями по регионам России.

Комитет государственного регулирования тарифов
Саратовской области