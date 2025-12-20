20 декабря 2025 СУББОТА
Областному центру экологии, краеведения и туризма исполнилось 85 лет


В Областном центре экологии, краеведения и туризма («ОЦЭКИТ») состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию учреждения.

История центра берет свое начало с 1940 года, когда в один коллектив были объединены небольшие кружки юных натуралистов.

Именно в эту эпоху перенесли зрителей организаторы, показав исторический момент принятия решения «Об организации областной станции юных натуралистов» и архивные фотографии и видео, сохранившиеся до наших дней.

Своими воспоминания поделились очевидцы. Среди них - один из первых юннатов - 80-летний Евгений Ардабацкий, назвавший это занятие «путевкой в жизнь».

Сегодня Центр является многоотраслевым учреждением, в котором обучаются 2000 детей по 31 программе дополнительного образования. Территория учреждения, получившая в 2014 году статус особо охраняемой природной территории в категории памятники природы, включает в себя минизоопарк, экостанцию, ботанический сад, центр детско-юношеского туризма, центр краеведения, этнографии и культуры. О качественном образовании свидетельствуют многочисленные победы воспитанников в конкурсах различного уровня.

Со знаменательной датой педагогов, сотрудников, ребят и всех причастных от лица министерства природных ресурсов и экологии области поздравил заместитель начальника управления государственного экологического надзора - начальник отдела охраны окружающей среды Дмитрий Мехов. Он отметил вклад наставников в развитие экологической культуры, сохранение природного наследия региона, раскрытие творческого потенциала детей и вручил им ведомственные награды.