Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
В Саратове продолжаются ярмарки выходного дня. Они представлены на нескольких торговых площадках. В их числе - рынок в поселке Юбилейный, уличный рынок в Заводском районе на пересечении улиц Томская и Пензенская, а также ярмарка на главной площади Саратова - Театральной.
Жителям и гостям города будет предложена продукция местных сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности без дополнительной торговой наценки.
Для новогоднего стола на ярмарке можно приобрести широкий ассортимент товаров. Это свежие мясные продукты - говядина, свинина, баранина,мясо птицы, крольчатина, сало, молочная и плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные изделия, бакалея, растительное масло.
Зимой, как никогда, популярны травяные сборы, сушеные фрукты, специи и мед.
Кроме того, посетителям доступны соленья, свежая рыба и изделия народных промыслов.
Также на ярмарке можно будет приобрести сладости и кондитерские изделия, произведенные специально к новогодним праздникам.
Жителям и гостям города будет предложена продукция местных сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности без дополнительной торговой наценки.
Для новогоднего стола на ярмарке можно приобрести широкий ассортимент товаров. Это свежие мясные продукты - говядина, свинина, баранина,мясо птицы, крольчатина, сало, молочная и плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные изделия, бакалея, растительное масло.
Зимой, как никогда, популярны травяные сборы, сушеные фрукты, специи и мед.
Кроме того, посетителям доступны соленья, свежая рыба и изделия народных промыслов.
Также на ярмарке можно будет приобрести сладости и кондитерские изделия, произведенные специально к новогодним праздникам.