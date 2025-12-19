Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня

просмотров: 57

Жителям и гостям города будет предложена продукция местных сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности без дополнительной торговой наценки.Для новогоднего стола на ярмарке можно приобрести широкий ассортимент товаров. Это свежие мясные продукты - говядина, свинина, баранина,мясо птицы, крольчатина, сало, молочная и плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные изделия, бакалея, растительное масло.Зимой, как никогда, популярны травяные сборы, сушеные фрукты, специи и мед.Кроме того, посетителям доступны соленья, свежая рыба и изделия народных промыслов.Также на ярмарке можно будет приобрести сладости и кондитерские изделия, произведенные специально к новогодним праздникам.