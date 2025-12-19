19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
10:34 | 19 декабря
Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду
10:33 | 19 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня

В Саратове продолжаются ярмарки выходного дня. Они представлены на нескольких торговых площадках. В их числе - рынок в поселке Юбилейный, уличный рынок в Заводском районе на пересечении улиц Томская и Пензенская, а также ярмарка на главной площади Саратова - Театральной.



Жителям и гостям города будет предложена продукция местных сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности без дополнительной торговой наценки.

Для новогоднего стола на ярмарке можно приобрести широкий ассортимент товаров. Это свежие мясные продукты - говядина, свинина, баранина,мясо птицы, крольчатина, сало, молочная и плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные изделия, бакалея, растительное масло.

Зимой, как никогда, популярны травяные сборы, сушеные фрукты, специи и мед.

Кроме того, посетителям доступны соленья, свежая рыба и изделия народных промыслов.

Также на ярмарке можно будет приобрести сладости и кондитерские изделия, произведенные специально к новогодним праздникам.