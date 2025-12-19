Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе

19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
Учреждение построено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. К ней будут прикреплены 20 тысяч человек, включая 5 тысяч детей.


Учреждение оснащено самым современным, в том числе тяжелым оборудованием: флюорограф, маммограф, рентгенологический аппарат, компьютерный томограф. Принимать пациентов кроме врачей общей практики и терапевтов будут и узкие специалисты: невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, дерматолог, онколог, пульмонолог, эндокринолог.

В структуру поликлиники включены:

- клинико-диагностическая лаборатория;
- отделение лучевой диагностики;
- отделение медицинской профилактики;
-кабинет неотложной медицинской помощи;
- процедурный кабинет;
-прививочный кабинет.

«Шурова гора - это большой микрорайон, где учреждения такого уровня ранее не было. Тысячи жителей ездили на прием к врачу за несколько остановок. Теперь появилась современная поликлиника и для взрослых, и для детей. При этом потоки пациентов разделены. Благодаря решению Президента по модернизации первичного звена здравоохранения, жители микрорайона смогут получать медицинскую помощь рядом с домом.

В целом же на территории Саратовской области строится 5 новых поликлиник и ведется капремонт 12 учреждений. В большинстве работы уже завершены. Значительную поддержку в части модернизации сферы здравоохранения региону оказывает Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин», - отметил губернатор Роман Бусаргин.