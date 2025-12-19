19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
10:34 | 19 декабря
Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду
10:33 | 19 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В концертном зале областного учебно-методическог центра прошли мероприятия, посвященные Году защитника Отечества.

Состоялся концерт для семей участников специальной военной операции и церемония награждения победителей областного конкурса художественного и литературного творчества «СВОим Героям». Новогодние открытки и талисманы будут отправлены бойцам на фронт.

По инициативе АНО по развитию и поддержке детей и молодежи в сфере культуры и искусства «Искусство Первых» и Саратовского областного учебно-методического центра по итогам конкурса создан сборник «СВОим Героям». В него вошли художественные и литературные работы детей – проникновенные стихотворения и рассказы о боевом пути и подвигах родных.

Первый экземпляр сборника вручен директору музея истории специальной военной операции Наталье Речман.