Издан детский сборник «СВОим Героям»

В концертном зале областного учебно-методическог центра прошли мероприятия, посвященные Году защитника Отечества.Состоялся концерт для семей участников специальной военной операции и церемония награждения победителей областного конкурса художественного и литературного творчества «СВОим Героям». Новогодние открытки и талисманы будут отправлены бойцам на фронт.По инициативе АНО по развитию и поддержке детей и молодежи в сфере культуры и искусства «Искусство Первых» и Саратовского областного учебно-методического центра по итогам конкурса создан сборник «СВОим Героям». В него вошли художественные и литературные работы детей – проникновенные стихотворения и рассказы о боевом пути и подвигах родных.Первый экземпляр сборника вручен директору музея истории специальной военной операции Наталье Речман.