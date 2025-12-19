Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия

просмотров: 101

«Последний императорский университет России был основан в 1909 году после полувековой борьбы саратовской общественности за его создание. 10 июня Николай II утвердил законопроект, согласно которому в Саратове появился университет. И уже 19 сентября в нём начались занятия. 6 декабря (по старому стилю) университет торжественно открылся.В ряду тех, кто содействовал открытию университета в Саратове, был Н.Г. Чернышевский. Огромную роль в осуществлении этого замысла сыграл выдающийся государственный деятель П.А. Столыпин.Университет сегодня – 11 факультетов и 7 институтов (включая Педагогический институт, в состав которого входит 5 факультетов), 2 колледжа и Балашовский институт. В СГУ обучаются порядка 20 тысяч студентов, образовательный процесс ведут около 1300 преподавателей, работают свыше 1700 человек.СГУ успешно отвечает на актуальные вызовы эпохи и потребности региона и государства. И это не остаётся незамеченным. В 2024 году Президент России В.В. Путин объявил благодарность коллективу нашего вуза за заслуги в научно-исследовательской деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов.Новые импульсы к развитию университета дают проекты председателя Государственной Думы В.В. Володина. В этом году при поддержке Вячеслава Викторовича была сформирована программа по обновлению материально-технической базы СГУ на ближайшие пять лет. Завершается капитальный ремонт в четырёх общежитиях, обновлён спортивный зал в учебном корпусе №18.В рамках благотворительного проекта В.В. Володина в ноябре этого года открылся обновлённый Ботанический сад СГУ. Университет и город ждали этого события. Благоустройство было проведено в Ботсаду впервые за 70 лет. В планах на будущий год – преображение второго участка Ботсада.В 2026 году Саратовский университет продолжит свою работу в федеральной программе развития «Приоритет-2030». В проекте участвуют ведущие специалисты в различных областях знаний.Вклад учёных и преподавателей Саратовского университета является существенным для развития технологического лидерства России. Мы гордимся нашими студентами, которые всегда и на всех уровнях достойно представляют университет. Впереди нас ждут новые идеи и победы.От всей души поздравляю с днём рождения нашу Alma mater! Спасибо, уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты, за ваш неустанный труд, усердие в работе и учёбе, преданность нашему общему делу!»