19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
10:34 | 19 декабря
Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду
10:33 | 19 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия

Сегодня, 19 декабря, исполняется 116 лет Саратовскому национальному исследовательскому государственному университету имени Н.Г. Чернышевского.


«Последний императорский университет России был основан в 1909 году после полувековой борьбы саратовской общественности за его создание. 10 июня Николай II утвердил законопроект, согласно которому в Саратове появился университет. И уже 19 сентября в нём начались занятия. 6 декабря (по старому стилю) университет торжественно открылся.

В ряду тех, кто содействовал открытию университета в Саратове, был Н.Г. Чернышевский. Огромную роль в осуществлении этого замысла сыграл выдающийся государственный деятель П.А. Столыпин.

Университет сегодня – 11 факультетов и 7 институтов (включая Педагогический институт, в состав которого входит 5 факультетов), 2 колледжа и Балашовский институт. В СГУ обучаются порядка 20 тысяч студентов, образовательный процесс ведут около 1300 преподавателей, работают свыше 1700 человек.

СГУ успешно отвечает на актуальные вызовы эпохи и потребности региона и государства. И это не остаётся незамеченным. В 2024 году Президент России В.В. Путин объявил благодарность коллективу нашего вуза за заслуги в научно-исследовательской деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Новые импульсы к развитию университета дают проекты председателя Государственной Думы В.В. Володина. В этом году при поддержке Вячеслава Викторовича была сформирована программа по обновлению материально-технической базы СГУ на ближайшие пять лет. Завершается капитальный ремонт в четырёх общежитиях, обновлён спортивный зал в учебном корпусе №18.

В рамках благотворительного проекта В.В. Володина в ноябре этого года открылся обновлённый Ботанический сад СГУ. Университет и город ждали этого события. Благоустройство было проведено в Ботсаду впервые за 70 лет. В планах на будущий год – преображение второго участка Ботсада.
В 2026 году Саратовский университет продолжит свою работу в федеральной программе развития «Приоритет-2030». В проекте участвуют ведущие специалисты в различных областях знаний.

Вклад учёных и преподавателей Саратовского университета является существенным для развития технологического лидерства России. Мы гордимся нашими студентами, которые всегда и на всех уровнях достойно представляют университет. Впереди нас ждут новые идеи и победы.
От всей души поздравляю с днём рождения нашу Alma mater! Спасибо, уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты, за ваш неустанный труд, усердие в работе и учёбе, преданность нашему общему делу!»
 
Ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского А.Н. Чумаченко