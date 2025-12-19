Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду

просмотров: 99

Фильм педагога саратовской Школы креативных индустрий Дмитрия Поддевалина стал победителем Всероссийского молодежного морского фестиваля вертикального кино и видео «Золотой якорь» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».Дмитрий Витальевич, педагог студии фото- и видеопроизводства, создал короткометражный фильм «Последний день Геркулеса». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о команде отважных исследователей Арктики под руководством Владимира Русанова. В 1912 году их экспедиция на парусно-моторном корабле «Геркулес» завершилась трагически, но подвиг навсегда изменил карту мира и открыл России путь к Северному морскому пути.Особенность фильма — активное использование нейросетей: Дмитрий Витальевич разработал сценарий с помощью промптов, сгенерировал референсные кадры и анимацию главных героев, а также создал фоновую музыку и голоса персонажей.Фильм стал финалистом в нескольких номинациях, включая «Лучший фильм, созданный с помощью нейросетей», и победил в категории «Лучшие визуальные эффекты».Работы оценивало жюри под руководством актера и режиссера Андрея Носкова.Морской молодежный фестиваль вертикального кино и видео «Золотой якорь» направлен на сохранение памяти о героических страницах морской истории, развитие патриотизма, повышение интереса к морским профессиям и поддержку молодых кинематографистов. В этом году фестиваль особенно важен в преддверии 330-летия Военно-морского флота России.