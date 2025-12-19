19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
15:28 | 19 декабря
Саратовцы и гости города могут приобрести продукты для новогоднего стола на ярмарках выходного дня
12:30 | 19 декабря
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе
11:21 | 19 декабря
Издан детский сборник «СВОим Героям»
11:00 | 19 декабря
Ректор поздравляет университет со 116-й годовщиной со дня открытия
10:34 | 19 декабря
Педагог саратовской Школы креативных индустрий получил награду
10:33 | 19 декабря
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
Фильм педагога саратовской Школы креативных индустрий Дмитрия Поддевалина стал победителем Всероссийского молодежного морского фестиваля вертикального кино и видео «Золотой якорь» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Дмитрий Витальевич, педагог студии фото- и видеопроизводства, создал короткометражный фильм «Последний день Геркулеса». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о команде отважных исследователей Арктики под руководством Владимира Русанова. В 1912 году их экспедиция на парусно-моторном корабле «Геркулес» завершилась трагически, но подвиг навсегда изменил карту мира и открыл России путь к Северному морскому пути.

Особенность фильма — активное использование нейросетей: Дмитрий Витальевич разработал сценарий с помощью промптов, сгенерировал референсные кадры и анимацию главных героев, а также создал фоновую музыку и голоса персонажей.

Фильм стал финалистом в нескольких номинациях, включая «Лучший фильм, созданный с помощью нейросетей», и победил в категории «Лучшие визуальные эффекты».

Работы оценивало жюри под руководством актера и режиссера Андрея Носкова.

Морской молодежный фестиваль вертикального кино и видео «Золотой якорь» направлен на сохранение памяти о героических страницах морской истории, развитие патриотизма, повышение интереса к морским профессиям и поддержку молодых кинематографистов. В этом году фестиваль особенно важен в преддверии 330-летия Военно-морского флота России.