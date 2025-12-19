19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
18 и 19 декабря продолжит свою работу культурно-образовательный проект «Уроки Табакова», посвященный 90-летию великого артиста, педагога, театрального деятеля.

Декабрьская часть «Уроков Табакова» представит зрителям два спектакля.

«18 декабря на Большой сцене Саратовского театра драмы МХТ имени А.П. Чехова представит спектакль «Истории любви». Артисты в сопровождении оркестра читают рассказы авторов, знаковых для Художественного театра, — Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Каждый рассказ — история любви. У каждой истории – своя музыка, специально написанная композитором Кузьмой Бодровым», - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Рассказы читают народный артист РФ Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, народный артист РФ Игорь Верник, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, народный артист РФ Авангард Леонтьев, народная артистка РФ Ирина Пегова, народный артист РФ Михаил Пореченков, Наташа Швец.

В вечере принимает участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Премьера вечера была приурочена к 70-летию маэстро и открывала программу юбилейного года, посвящённую 125-летию МХТ.

19 декабря на Большой сцене Саратовского театра драмы Московский губернский театр покажет спектакль «Дядя Ваня» - сцены деревенской жизни в двух действиях по пьесе А.П. Чехова. Режиссёр спектакля и исполнитель главной роли – народный артист РФ Сергей Безруков - предлагает зрителю уникальное исследование драмы человеческой души, лишённой взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на «драму провинциальной жизни» — главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь. В спектакле заняты Карина Андоленко, Антон Хабаров и другие.