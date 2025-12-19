19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты

В Саратове в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит акция «Тебя ждут дома».


В Саратове в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит акция «Тебя ждут дома».

Помочь организаторам акции (министерство дорожного хозяйства и региональное Управление Госавтоинспекции) согласились активисты движения «Парус. Первые» Энгельсского района. Они изготовили деревянные домики-амулеты.

«По задумке дорожников, брелоки водители разместят у себя в машинах. Деревянные домики будут напоминать автомобилистам, что их, а также других участников дорожного движения ждут дома, а, значит, не стоит нарушать правила дорожного движения и создавать аварийные ситуации», - рассказал заместитель министра дорожного хозяйства области Игорь Абрамов.

Сегодня организаторы и участники акции подарили саратовским водителям 100 деревянных оберегов.

«Водитель, когда он за рулем, должен осознавать, что его действия могут подвергнуть опасности и пешеходов, и других водителей. И даже, если водителю кажется, что его нарушение правил дорожного движения незначительное, оно может привести к ужасным последствиям», - отметила участник акции, активист детского объединения «Курсор» Дворца творчества (г. Энгельс) Яна Бусыгина.

Деревянные домики дети подарили водителям не только легковых автомобилей, но и общественного транспорта. Обладателями оберегов стали и пассажиры – они тоже являются участниками дорожного движения.

Нацпроект Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на приведение дорог в нормативное состояние, но и на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ранее специалисты министерства дорожного хозяйства области совместно с региональным управлением Госавтоинспекции провели три масштабные акции, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения. Участие в них приняли более 1,5 тысяч детей. Среди них: областной конкурс рисунков «Мой дорожный знак», акция «Стань заметнее!» и игра на знание Правил дорожного движения