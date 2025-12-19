Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты

просмотров: 141

В Саратове в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит акция «Тебя ждут дома».Помочь организаторам акции (министерство дорожного хозяйства и региональное Управление Госавтоинспекции) согласились активисты движения «Парус. Первые» Энгельсского района. Они изготовили деревянные домики-амулеты.«По задумке дорожников, брелоки водители разместят у себя в машинах. Деревянные домики будут напоминать автомобилистам, что их, а также других участников дорожного движения ждут дома, а, значит, не стоит нарушать правила дорожного движения и создавать аварийные ситуации», - рассказал заместитель министра дорожного хозяйства области Игорь Абрамов.Сегодня организаторы и участники акции подарили саратовским водителям 100 деревянных оберегов.«Водитель, когда он за рулем, должен осознавать, что его действия могут подвергнуть опасности и пешеходов, и других водителей. И даже, если водителю кажется, что его нарушение правил дорожного движения незначительное, оно может привести к ужасным последствиям», - отметила участник акции, активист детского объединения «Курсор» Дворца творчества (г. Энгельс) Яна Бусыгина.Деревянные домики дети подарили водителям не только легковых автомобилей, но и общественного транспорта. Обладателями оберегов стали и пассажиры – они тоже являются участниками дорожного движения.Нацпроект Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на приведение дорог в нормативное состояние, но и на обеспечение безопасности дорожного движения.Ранее специалисты министерства дорожного хозяйства области совместно с региональным управлением Госавтоинспекции провели три масштабные акции, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения. Участие в них приняли более 1,5 тысяч детей. Среди них: областной конкурс рисунков «Мой дорожный знак», акция «Стань заметнее!» и игра на знание Правил дорожного движения