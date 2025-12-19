19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что адаптация ветеранов специальной военной операции постоянно находится в зоне внимания органов власти всех уровней.



«Мы активно работаем в рамках их трудоустройства. Реализуется региональная программа «Наши Герои», которая позволит сформировать кадровый резерв. В особом режиме работают службы занятости, которые берут бойцов и их семьи на индивидуальное сопровождение», - напомнил глава региона.

По его словам, есть еще одно важное направление - помощь ветеранам специальной военной операции в открытии собственного дела. Так, реализуется специальная программа «Мой бизнес для ветеранов СВО и членов их семей». Ее цель - максимально проинформировать участников о всех доступных мерах государственной поддержки, помочь им в начале предпринимательской деятельности, в том числе при помощи образовательных проектов.

«Начиная со следующего года, появится еще один значимый механизм. Речь идет о гранте «Агромотиватор», который предоставит возможность участникам СВО реализовать себя в АПК, который, напомню, является одним из основных в структуре нашей региональной экономики.

Грант будет предоставляться на конкурсной основе и требует серьезного подхода. Как минимум наличия проработанного бизнес-плана. Очень важно оказать потенциальным участникам полную поддержку, помочь в разработке необходимых материалов, подсказать, где нужно. Попрошу министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на особый контроль. Это отличная возможность для ветеранов СВО реализовать свой потенциал в новом важном направлении, и мы должны сделать все, чтобы данный механизм был доступным», - подчеркнул Роман Бусаргин.