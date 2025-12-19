Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве

просмотров: 137

«Мы активно работаем в рамках их трудоустройства. Реализуется региональная программа «Наши Герои», которая позволит сформировать кадровый резерв. В особом режиме работают службы занятости, которые берут бойцов и их семьи на индивидуальное сопровождение», - напомнил глава региона.По его словам, есть еще одно важное направление - помощь ветеранам специальной военной операции в открытии собственного дела. Так, реализуется специальная программа «Мой бизнес для ветеранов СВО и членов их семей». Ее цель - максимально проинформировать участников о всех доступных мерах государственной поддержки, помочь им в начале предпринимательской деятельности, в том числе при помощи образовательных проектов.«Начиная со следующего года, появится еще один значимый механизм. Речь идет о гранте «Агромотиватор», который предоставит возможность участникам СВО реализовать себя в АПК, который, напомню, является одним из основных в структуре нашей региональной экономики.Грант будет предоставляться на конкурсной основе и требует серьезного подхода. Как минимум наличия проработанного бизнес-плана. Очень важно оказать потенциальным участникам полную поддержку, помочь в разработке необходимых материалов, подсказать, где нужно. Попрошу министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на особый контроль. Это отличная возможность для ветеранов СВО реализовать свой потенциал в новом важном направлении, и мы должны сделать все, чтобы данный механизм был доступным», - подчеркнул Роман Бусаргин.