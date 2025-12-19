19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
В ходе выступления на заседании Правительства области губернатор Роман Бусаргин остановился на теме развития образования в опорных населенных пунктах, перечень которых был утвержден ранее.

«Важная задача - возвращение статуса отдельных юридических лиц школам в таких населенных пунктах. Сейчас данная работа ведется по 32 учреждениям. С учетом установленного порядка, который занимает определенное время, необходимо завершить эти процессы до апреля 2026 года. Это важный момент, связанный с возможностями для дальнейшего укрепления и развития этих школ, поэтому профильное министерство и курирующий зампред должны держать этот вопрос на особом контроле», - подчеркнул глава региона.