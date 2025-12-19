Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах

просмотров: 184

В ходе выступления на заседании Правительства области губернатор Роман Бусаргин остановился на теме развития образования в опорных населенных пунктах, перечень которых был утвержден ранее.«Важная задача - возвращение статуса отдельных юридических лиц школам в таких населенных пунктах. Сейчас данная работа ведется по 32 учреждениям. С учетом установленного порядка, который занимает определенное время, необходимо завершить эти процессы до апреля 2026 года. Это важный момент, связанный с возможностями для дальнейшего укрепления и развития этих школ, поэтому профильное министерство и курирующий зампред должны держать этот вопрос на особом контроле», - подчеркнул глава региона.