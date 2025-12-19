За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения

просмотров: 157

Он отметил, что за последние пять лет улучшилось состояние материально-технической базы медицинских организаций, повысились доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, и, что особенно важно, в сельских районах области.«Количество возведенных и реконструированных объектов, полученного оборудования и автомобильного транспорта – тому яркое доказательство.С 2021 года в области построено и реконструировано 7 объектов здравоохранения, установлено и введено в эксплуатацию 62 новых модульных конструкции, проведен капитальный ремонт 65 объектов», - рассказал министр.Отдельно Владимир Александрович остановился на реализации программы в 2025 году. В текущем году программа исполняется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь». Общий объем финансирования – более 2,5 млрд. руб., в том числе по министерству здравоохранения – 1,6 млрд. руб.«В рамках программы предусмотрено строительство пяти поликлиник. В текущем году приобретено 12 модульных конструкций, восемь из них установлены. Кроме того, запланирован капитальный ремонт 12 объектов, на сегодняшний день завершен ремонт восьми объектов. В текущем году продолжено обновление диагностической базы. Приобретено и введено в эксплуатацию 785 единиц оборудования, в том числе 19 единиц «тяжелого», поставлено семь санитарных автомобилей, а также передвижной медицинский комплекс.Проект программы модернизации первичного звена здравоохранения с 2026 по 2030 годы находится на согласовании в Министерстве здравоохранения РФ», - доложил министр.В заключении Владимир Александрович отметил, что дан ряд поручений руководителям медицинских организаций, участвующим в реализации программы, таких как выполнение программных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, эффективное использование полученного медицинского оборудования и автотранспорта и реализацию мер по привлечению и закреплению медицинских кадров совместно с главами муниципальных районов.«Ключевым элементом закрепления молодых специалистов в государственных медицинских организациях является решение жилищного вопроса. Во исполнение поручения губернатора Романа Викторовича Бусаргина в настоящее время министерством ведется сбор информации из муниципальных районов и городских округов о наличии муниципальных жилых помещений для предоставления врачам после окончания целевого обучения и создании условий для размещения студентов-целевиков на период прохождения врачебной практики.По итогам проведенного анализа будет разработана «дорожная карта» по обеспечению жильем медицинских работников в разрезе муниципальных районов и городских округов», - завершил свое выступление министр.