19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
Отделение Социального фонда России по Саратовской области помогает демобилизованным ветеранам СВО восстанавливать физическое и эмоциональное здоровье, направляя их на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Эти услуги предоставляются участникам специальной операции в центрах реабилитации Социального фонда России.


Ветерану достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Саратовской области. Специалисты Соцфонда помогут с оформлением всех документов.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 календарного дня. Пройти его можно раз в год. Длительность реабилитации, как и регулярность ее прохождения, зависит от медицинских показаний.

Направить ветерана СВО в любой реабилитационный центр страны Отделение СФР может в самое ближайшее время. Саратовским ветеранам доступна реабилитация как в регионе (центр реабилитации «Волга» в городе Балаково), так и за его пределами.

В центре реабилитации «Волга» в Балаковском районе Саратовской области для участников СВО подготовлены специализированные программы для эффективного восстановления.

Ветераны СВО по желанию могут отправиться в любой из 12 профильных центров СФР, расположенных по всей России. Информацию о центрах реабилитации за пределами нашей области, их профилях и специализации можно найти на официальном сайте СФР по ссылке: https://sfr.gov.ru/about/rehabilitation_centers/about/

Кроме того, Отделение СФР компенсирует ветерану СВО расходы на дорогу. Для этого после прохождения лечения или реабилитации нужно предоставить документы, подтверждающие проезд (самолет, поезд, автобус или гсм на личном транспорте).

Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Саратовской области 8-800-1-00000-1 или по телефону: 8(8452) 52-05-83 с 08:00 до 16:00.