Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами

Ветерану достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Саратовской области. Специалисты Соцфонда помогут с оформлением всех документов.Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 календарного дня. Пройти его можно раз в год. Длительность реабилитации, как и регулярность ее прохождения, зависит от медицинских показаний.Направить ветерана СВО в любой реабилитационный центр страны Отделение СФР может в самое ближайшее время. Саратовским ветеранам доступна реабилитация как в регионе (центр реабилитации «Волга» в городе Балаково), так и за его пределами.В центре реабилитации «Волга» в Балаковском районе Саратовской области для участников СВО подготовлены специализированные программы для эффективного восстановления.Ветераны СВО по желанию могут отправиться в любой из 12 профильных центров СФР, расположенных по всей России. Информацию о центрах реабилитации за пределами нашей области, их профилях и специализации можно найти на официальном сайте СФР по ссылке: https://sfr.gov.ru/about/rehabilitation_centers/about/Кроме того, Отделение СФР компенсирует ветерану СВО расходы на дорогу. Для этого после прохождения лечения или реабилитации нужно предоставить документы, подтверждающие проезд (самолет, поезд, автобус или гсм на личном транспорте).Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Саратовской области 8-800-1-00000-1 или по телефону: 8(8452) 52-05-83 с 08:00 до 16:00.