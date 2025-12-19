19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Выкса Нижегородской области принимает участие в народном голосовании, которое организовало Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), чтобы определить «Город молодёжи» 2026 года. Выкса стала одним из шести городов России, вошедших в шорт-лист премии «Время молодых» в этой номинации.



Проголосовать за Выксу — город Приволжского федерального округа, который сегодня знают не только как мощный промышленный центр, но и как центр современного искусства и индустриального наследия, — может любой гражданин страны на платформе: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/. Однако правила предполагают, что отдать свой голос за Выксу могут только жители других регионов страны. Голосование продлится до завтрашнего дня, 19 декабря.

Специально для участия в премии для Выксы была разработана кампания, состоящая из нескольких имиджевых роликов и тематического фотопроекта. Так, на информационных ресурсах Росмолодёжи вышел ролик, в котором молодой выксунец рассказывает про город. Главными героями фотопроекта стали более 10 выксунцев — работники выксунского завода ОМК и представители креативного кластера. Фотографии были сделаны на заводе ОМК в Выксе, а также в таких знаковых культурных точках города, как «Шухов-парк», площадка у арт-объекта «Единорог» в парке «Лебединый рай», территории у арт-резиденции «Выкса».

Как отметили в министерстве молодежной политики Нижегородской области, главная задача кампании — создать визуальный манифест города, который умеет объединять противоположности и превращать энергию производства в энергию культуры.

Напомним, в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» 20 декабря в Национальном центре «Россия» состоится награждение лидеров общественного мнения, руководителей некоммерческих организаций и других людей, деятельность которых направлена на поддержку молодежных инициатив и реализацию основных направлений молодежной политики. В том числе на награждении объявят, кто станет обладателем номинации «Город молодёжи».