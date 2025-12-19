Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»

просмотров: 145

Проголосовать за Выксу — город Приволжского федерального округа, который сегодня знают не только как мощный промышленный центр, но и как центр современного искусства и индустриального наследия, — может любой гражданин страны на платформе: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/. Однако правила предполагают, что отдать свой голос за Выксу могут только жители других регионов страны. Голосование продлится до завтрашнего дня, 19 декабря.Специально для участия в премии для Выксы была разработана кампания, состоящая из нескольких имиджевых роликов и тематического фотопроекта. Так, на информационных ресурсах Росмолодёжи вышел ролик, в котором молодой выксунец рассказывает про город. Главными героями фотопроекта стали более 10 выксунцев — работники выксунского завода ОМК и представители креативного кластера. Фотографии были сделаны на заводе ОМК в Выксе, а также в таких знаковых культурных точках города, как «Шухов-парк», площадка у арт-объекта «Единорог» в парке «Лебединый рай», территории у арт-резиденции «Выкса».Как отметили в министерстве молодежной политики Нижегородской области, главная задача кампании — создать визуальный манифест города, который умеет объединять противоположности и превращать энергию производства в энергию культуры.Напомним, в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» 20 декабря в Национальном центре «Россия» состоится награждение лидеров общественного мнения, руководителей некоммерческих организаций и других людей, деятельность которых направлена на поддержку молодежных инициатив и реализацию основных направлений молодежной политики. В том числе на награждении объявят, кто станет обладателем номинации «Город молодёжи».