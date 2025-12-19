В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»

просмотров: 142

Выставка посвящена «космическим» страницам истории города Саратова. Впервые у посетителей появилась уникальная возможность получить собранную в одном месте достоверную и полную информацию о предприятиях космической отрасли в Саратове, проследить историю их создания и развития и своими глазами увидеть образцы тех приборов, которые входили в комплектацию настоящих космических аппаратов.Выставка «Саратов космический» продолжит свою работу по 12 января 2026 года в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина.Ознакомиться со всеми подробностями можно здесь: https://museumgagarin.ru/posetitelyam/muzeynye-obekty/park-pokoriteley-kosmosa-im-yuriya-gagarina/?ELEMENT_CODE=8764