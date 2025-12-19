19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»

Новости
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»


Выставка посвящена «космическим» страницам истории города Саратова. Впервые у посетителей появилась уникальная возможность получить собранную в одном месте достоверную и полную информацию о предприятиях космической отрасли в Саратове, проследить историю их создания и развития и своими глазами увидеть образцы тех приборов, которые входили в комплектацию настоящих космических аппаратов.

Выставка «Саратов космический» продолжит свою работу по 12 января 2026 года в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина.

Ознакомиться со всеми подробностями можно здесь: https://museumgagarin.ru/posetitelyam/muzeynye-obekty/park-pokoriteley-kosmosa-im-yuriya-gagarina/?ELEMENT_CODE=8764