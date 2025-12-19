19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву

Новости / Культура
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву


17 декабря на 69 заседании Саратовской областной Думы губернатор Роман Бусаргин и спикер облдумы Алексей Антонов вручили регалии Почетного гражданина Саратовской области Евгению Казанцеву.

Напомним, Евгений Казанцев многие годы возглавлял Саратовский областной музей краеведения. Под его руководством учреждение активно участвовало в окружных и всероссийских проектах, сотрудничало с Музеем космонавтики РФ и Музеем Победы, работало над продвижением фестиваля археологии и реконструкции «Укек». Инициатором присвоения ему почетного звания ранее выступили депутаты Саратовской областной Думы.

«Для меня большая честь быть в статусе Почетного гражданина Саратовской области. Вся моя сознательная, зрелая жизнь связана с Саратовом и с Саратовской областью.
16 лет мне посчастливилось руководить замечательным коллективом Саратовского областного музея краеведения. Все эти годы мы с коллегами делали все от нас зависящее, чтобы миссия сохранения богатейшего культурного населения нашего региона выполнялась на самом высоком уровне. Сегодня наш музей входит в число лучших в России. Эту награду я воспринимаю как награду всему коллективу областного музея краеведения», – отметил Евгений Казанцев.