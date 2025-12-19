19 декабря 2025 ПЯТНИЦА
17:30 | 18 декабря
В Саратове продолжается фестиваль «Уроки Табакова»
16:30 | 18 декабря
Саратовским водителям напомнили, что их ждут дома, и подарили деревянные амулеты
15:30 | 18 декабря
Ветеранам СВО помогут открыть свой бизнес в сельском хозяйстве
14:31 | 18 декабря
В саратовских парикмахерских средняя стоимость стрижки в два раза ниже, чем в Москве
14:30 | 18 декабря
Статус отдельных юридических лиц вернут 32 школам в опорных населенных пунктах
13:30 | 18 декабря
За последние пять лет наиболее значимые и ощутимые для жителей изменения произошли в первичном звене здравоохранения
13:00 | 18 декабря
Ветераны СВО могут бесплатно воспользоваться современными реабилитационными центрами
11:30 | 18 декабря
В Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина открылась выставка «Саратов космический»
10:59 | 18 декабря
Завершается народное голосование за звание «Город молодежи»
10:30 | 18 декабря
Регалии Почетного гражданина Саратовской области вручены Евгению Казанцеву
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратове предложили открыть кадетские классы в будущей школе имени Героев СВО

Инициативная группа жителей микрорайона «Молодежный» обратилась к Председателю Саратовской областной Думы Алексею Антонову для его содействия в создании кадетских классов в строящейся общеобразовательной школе на 1100 мест.



Как сообщила спикеру регионального парламента представительница родительского комитета Татьяна Анисимова, идея открытия кадетских классов связана с желанием детей приобщиться к воинской подготовке и выбрать профессию, связанную с защитой Родины.
«Мы очень ждем новую школу, – сказала Анисимова. – Дети вдохновлены нашими защитниками, участниками специальной военной операции, они с удовольствием будут учиться в кадетских классах. Новый центр образования со спортивным комплексом и современным оборудованием создаст самые благоприятные условия для профориентации подрастающего поколения. Ребята будут гордо носить форму, идти по стопам своих отцов и дедов».
Алексей Антонов положительно оценил инициативу. «Считаю, что это абсолютно верное предложение, – отметил спикер. – Создание кадетских классов в школе имени Героев СВО является логичным и своевременным решением. Особенно символично, что инициатива прозвучала в Год Защитника Отечества. Учебное заведение, посвященное нашим героям, станет центром патриотического воспитания».
Председатель облдумы заверил, что сообщит об инициативе горожан министру образования Саратовской области. «Идея достойная, уверен, вместе с вами придем к результату», – подчеркнул он.