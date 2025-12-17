17 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:30 | 17 декабря
«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу
18:29 | 17 декабря
В городском парке Саратова появился свет
17:50 | 17 декабря
Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета
17:00 | 17 декабря
В регионе расширены возможности получения бесплатной юридической помощи
16:00 | 17 декабря
Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года
15:45 | 17 декабря
Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»
14:00 | 17 декабря
Общественные организации обменялись опытом антинаркотической профилактики
13:30 | 17 декабря
В Саратовской области планируется открыть 15 агротехнологических классов
12:30 | 17 декабря
Студентка из Вольска признана «Студентом года»
11:30 | 17 декабря
«Цифровой ликбез» научит школьников безопасно путешествовать и помогать в сети
В городском парке Саратова появился свет


Сегодня специалисты МУП «Саргорсвет» в городском парке выполняют пусконаладочные работы. Организация освещения проводится в рамках поэтапной реализации концепции развития территории.

Также в рамках подготовки к новогодним праздникам здесь запланирована установка елки и праздничных конструкций. Продолжается установка малых архитектурных форм. В ближайшие дни в парке появится новая садовая мебель — скамейки, урны, информационные стенды и знаки навигации. Ранее в парке установили качели, а в будущем году здесь начнут работу нестационарные торговые объекты.

Работы по развитию парка ведутся комплексно и поэтапно с целью создания комфортных и безопасных условий для отдыха горожан, - сообщается в канале мэрии Саратова.