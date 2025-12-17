В городском парке Саратова появился свет

просмотров: 115

Сегодня специалисты МУП «Саргорсвет» в городском парке выполняют пусконаладочные работы. Организация освещения проводится в рамках поэтапной реализации концепции развития территории.Также в рамках подготовки к новогодним праздникам здесь запланирована установка елки и праздничных конструкций. Продолжается установка малых архитектурных форм. В ближайшие дни в парке появится новая садовая мебель — скамейки, урны, информационные стенды и знаки навигации. Ранее в парке установили качели, а в будущем году здесь начнут работу нестационарные торговые объекты.Работы по развитию парка ведутся комплексно и поэтапно с целью создания комфортных и безопасных условий для отдыха горожан, - сообщается в канале мэрии Саратова.