Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета

Сейчас профессиональные проектировщики продолжают работу над проектом с учетом актуального инструментального обследования здания, проведенного осенью текущего года.В этом месяце также планируется начать противоаварийные работы по ремонту кровли здания. Средства на эти работы выделены из областного бюджета.«В минувшие выходные во время урагана покрытие кровли, как и ограждение площадки, частично пострадало из-за сильных порывов ветра. Забор был оперативно восстановлен. Сейчас ведутся работы по разбору строительного мусора. Задача нашего комитета - в кратчайшие сроки провести конкурсные процедуры на ремонт кровли. Документация уже готовится нашими специалистами», - отметил председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Валерий Пруцков.