Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета
В рамках продолжения работы по сохранению и восстановлению здания театра оперы и балета из областного бюджета ранее были выделены средства на корректировку проектно-сметной документации. Необходимость внесение изменений подтвердили эксперты всех уровней.
Сейчас профессиональные проектировщики продолжают работу над проектом с учетом актуального инструментального обследования здания, проведенного осенью текущего года.
В этом месяце также планируется начать противоаварийные работы по ремонту кровли здания. Средства на эти работы выделены из областного бюджета.
«В минувшие выходные во время урагана покрытие кровли, как и ограждение площадки, частично пострадало из-за сильных порывов ветра. Забор был оперативно восстановлен. Сейчас ведутся работы по разбору строительного мусора. Задача нашего комитета - в кратчайшие сроки провести конкурсные процедуры на ремонт кровли. Документация уже готовится нашими специалистами», - отметил председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Валерий Пруцков.