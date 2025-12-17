17 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:30 | 17 декабря
«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу
18:29 | 17 декабря
В городском парке Саратова появился свет
17:50 | 17 декабря
Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета
17:00 | 17 декабря
В регионе расширены возможности получения бесплатной юридической помощи
16:00 | 17 декабря
Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года
15:45 | 17 декабря
Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»
14:00 | 17 декабря
Общественные организации обменялись опытом антинаркотической профилактики
13:30 | 17 декабря
В Саратовской области планируется открыть 15 агротехнологических классов
12:30 | 17 декабря
Студентка из Вольска признана «Студентом года»
11:30 | 17 декабря
«Цифровой ликбез» научит школьников безопасно путешествовать и помогать в сети
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В рамках продолжения работы по сохранению и восстановлению здания театра оперы и балета из областного бюджета ранее были выделены средства на корректировку проектно-сметной документации. Необходимость внесение изменений подтвердили эксперты всех уровней.

 

Сейчас профессиональные проектировщики продолжают работу над проектом с учетом актуального инструментального обследования здания, проведенного осенью текущего года.

В этом месяце также планируется начать противоаварийные работы по ремонту кровли здания. Средства на эти работы выделены из областного бюджета.

«В минувшие выходные во время урагана покрытие кровли, как и ограждение площадки, частично пострадало из-за сильных порывов ветра. Забор был оперативно восстановлен. Сейчас ведутся работы по разбору строительного мусора. Задача нашего комитета - в кратчайшие сроки провести конкурсные процедуры на ремонт кровли. Документация уже готовится нашими специалистами», - отметил председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Валерий Пруцков.