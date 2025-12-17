17 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:30 | 17 декабря
«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу
18:29 | 17 декабря
В городском парке Саратова появился свет
17:50 | 17 декабря
Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета
17:00 | 17 декабря
В регионе расширены возможности получения бесплатной юридической помощи
16:00 | 17 декабря
Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года
15:45 | 17 декабря
Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»
14:00 | 17 декабря
Общественные организации обменялись опытом антинаркотической профилактики
13:30 | 17 декабря
В Саратовской области планируется открыть 15 агротехнологических классов
12:30 | 17 декабря
Студентка из Вольска признана «Студентом года»
11:30 | 17 декабря
«Цифровой ликбез» научит школьников безопасно путешествовать и помогать в сети
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»

Общество «Знание» в рамках проекта «Чтецкие программы» провело тематическую викторину Знание.Игра. Участниками игры стали школьники и студенты колледжей из 44 регионов России. В числе победителей — ученики из школы №28 Саратова.

Ребята отвечали на вопросы, посвященные русской классической литературе, писателям и поэтам, памятным местам, связанным с известными литературными произведениями. В условиях ограниченного времени участники продемонстрировали знание фактов и внимательность к деталям.

Победителями соревнования стали участники, набравшие наибольшее количество баллов. Все они получат специальные сувенирные наборы от Общества «Знание».
Напомним, что Турнир Знание.Игра является частью сезона интеллектуальных состязаний 2025–2026 гг. Сейчас проходят регулярные онлайн-отборы для школьников, студентов колледжей и вузов.

Отборочные игры для школьников и студентов колледжей проходили с июня 2025 года. В финал в Москве в мае 2026 года выйдут лучшие команды по итогам отборочных игр. Отборочные игры для студентов вузов игры проходили с мая 2025 года. В финал в июне 2026 г. пройдут 25 команд с наивысшими баллами. Кроме того, в онлайн-кубке примет участие 1 000 лучших команд, 75 из которых также будут приглашены на финал. Каждый из очных финалов соберет порядка 500 участников со всей страны.

В июле 2025 г. также стартовал новый сезон Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. По итогам 22 отборочных игр будут определены 15 финалистов. К ним присоединятся победители онлайн-кубка и партнерских турниров. В финале сезона сыграют 75 команд.

Продолжается Турнир для всех любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. В ходе этого состязания состоялось уже 14 отборочных игр. К участию приглашаются команды до 6 человек со всей России.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях
размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.