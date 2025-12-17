Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»

просмотров: 107

Общество «Знание» в рамках проекта «Чтецкие программы» провело тематическую викторину Знание.Игра. Участниками игры стали школьники и студенты колледжей из 44 регионов России. В числе победителей — ученики из школы №28 Саратова.Ребята отвечали на вопросы, посвященные русской классической литературе, писателям и поэтам, памятным местам, связанным с известными литературными произведениями. В условиях ограниченного времени участники продемонстрировали знание фактов и внимательность к деталям.Победителями соревнования стали участники, набравшие наибольшее количество баллов. Все они получат специальные сувенирные наборы от Общества «Знание».Напомним, что Турнир Знание.Игра является частью сезона интеллектуальных состязаний 2025–2026 гг. Сейчас проходят регулярные онлайн-отборы для школьников, студентов колледжей и вузов.Отборочные игры для школьников и студентов колледжей проходили с июня 2025 года. В финал в Москве в мае 2026 года выйдут лучшие команды по итогам отборочных игр. Отборочные игры для студентов вузов игры проходили с мая 2025 года. В финал в июне 2026 г. пройдут 25 команд с наивысшими баллами. Кроме того, в онлайн-кубке примет участие 1 000 лучших команд, 75 из которых также будут приглашены на финал. Каждый из очных финалов соберет порядка 500 участников со всей страны.В июле 2025 г. также стартовал новый сезон Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. По итогам 22 отборочных игр будут определены 15 финалистов. К ним присоединятся победители онлайн-кубка и партнерских турниров. В финале сезона сыграют 75 команд.Продолжается Турнир для всех любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. В ходе этого состязания состоялось уже 14 отборочных игр. К участию приглашаются команды до 6 человек со всей России.Подробная информация об интеллектуальных соревнованияхразмещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.