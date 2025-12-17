Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года

просмотров: 105

Корректировки на 2025 год включают поступление привлеченных при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина федеральных дотаций на обеспечение жильем детей-сирот в размере 1,5 млрд рублей.Возрастут ассигнования на сохранение достигнутых соотношений по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента России, в общей сумме 1,9 млрд рублей.По решению губернатора Романа Бусаргина увеличивается финансирование на охрану школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования на 32 млн рублей, а также бесплатное посещение детсадов для детей из многодетных семей, число которых растет, – 42,9 млн рублей.Более 21 млн рублей направляется на предоставление выплат многодетным семьям и гражданам с хроническими заболеваниями, которые приняли решение получить денежные средства вместо жилья.Для обеспечения деятельности кадрового центра Саратовской области добавляется 20 млн рублей, 22,7 млн – на организацию питания в учреждениях социального обслуживания области.С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2025 год по доходам составят 186,2 млрд рублей, по расходам – 208,2 млрд рублей.«Заключительными поправками в текущем году бюджетные назначения уточняются на сумму образовавшейся экономии. Высвобождающиеся средства направляются на снижение привлечения банковских заимствований – 2,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга дополнительно сокращаются на 400 млн рублей», – заключила министр финансов области.