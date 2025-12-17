17 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:30 | 17 декабря
«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу
18:29 | 17 декабря
В городском парке Саратова появился свет
17:50 | 17 декабря
Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета
17:00 | 17 декабря
В регионе расширены возможности получения бесплатной юридической помощи
16:00 | 17 декабря
Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года
15:45 | 17 декабря
Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»
14:00 | 17 декабря
Общественные организации обменялись опытом антинаркотической профилактики
13:30 | 17 декабря
В Саратовской области планируется открыть 15 агротехнологических классов
12:30 | 17 декабря
Студентка из Вольска признана «Студентом года»
11:30 | 17 декабря
«Цифровой ликбез» научит школьников безопасно путешествовать и помогать в сети
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года

Новости
Министр финансов области Ирина Бегинина представила проект поправок в закон об областном бюджете, которые ранее рассматривались на профильном комитете.


Корректировки на 2025 год включают поступление привлеченных при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина федеральных дотаций на обеспечение жильем детей-сирот в размере 1,5 млрд рублей.

Возрастут ассигнования на сохранение достигнутых соотношений по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента России, в общей сумме 1,9 млрд рублей.

По решению губернатора Романа Бусаргина увеличивается финансирование на охрану школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования на 32 млн рублей, а также бесплатное посещение детсадов для детей из многодетных семей, число которых растет, – 42,9 млн рублей.

Более 21 млн рублей направляется на предоставление выплат многодетным семьям и гражданам с хроническими заболеваниями, которые приняли решение получить денежные средства вместо жилья.

Для обеспечения деятельности кадрового центра Саратовской области добавляется 20 млн рублей, 22,7 млн – на организацию питания в учреждениях социального обслуживания области.

С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2025 год по доходам составят 186,2 млрд рублей, по расходам – 208,2 млрд рублей.

«Заключительными поправками в текущем году бюджетные назначения уточняются на сумму образовавшейся экономии. Высвобождающиеся средства направляются на снижение привлечения банковских заимствований – 2,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга дополнительно сокращаются на 400 млн рублей», – заключила министр финансов области.