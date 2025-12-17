Общественные организации обменялись опытом антинаркотической профилактики

просмотров: 110

На площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялась очередная рабочая встреча с руководителями и представителями общественных организаций, посвященная обсуждению эффективных методов и практик профилактики наркотической зависимости в рамках реализации задач антинаркотической политики на территории области.Ключевым мероприятием встречи стал мастер-класс «Современные подходы к профилактике наркопотребления: профилактика зависимости лучше и эффективнее, чем лечение», который провели руководитель Центра психологической помощи «Грани Жизни» Елена Шостак и психолог-консультант Центра Оксана Рагузина.Участники мастер-класса познакомились с современными формами работы с молодежью, способствующими воспитанию приверженности здоровому образу жизни и формированию стойких установок против употребления наркотиков. Эксперты представили передовые технологии профилактики, включая игровые методики и арт-терапию, а также групповые семейные программы, которые применяются специалистами Центра «Грани Жизни» на практике.Методики вызвали большой интерес у участников встречи, которые выразили намерение применять их в своей проектной деятельности. Активисты также отметили значимость взаимодействия между организациями различных направлений деятельности и предложили расширять рамки профилактической работы путем использования социальных сетей, телевидения и интерактивных платформ.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая подчеркнула большую роль общественных организаций в обеспечении профилактики деструктивного поведения молодежи.«Совместные усилия государства и общественного сектора позволяют разрабатывать действенные практические меры для снижения риска наркопотребления среди молодежи, поэтому так важен сегодня обмен опытом и практиками работы в этом направлении», – отметила Светлана Зубрицкая.