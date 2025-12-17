17 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:30 | 17 декабря
«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу
18:29 | 17 декабря
В городском парке Саратова появился свет
17:50 | 17 декабря
Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета
17:00 | 17 декабря
В регионе расширены возможности получения бесплатной юридической помощи
16:00 | 17 декабря
Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года
15:45 | 17 декабря
Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»
14:00 | 17 декабря
Общественные организации обменялись опытом антинаркотической профилактики
13:30 | 17 декабря
В Саратовской области планируется открыть 15 агротехнологических классов
12:30 | 17 декабря
Студентка из Вольска признана «Студентом года»
11:30 | 17 декабря
«Цифровой ликбез» научит школьников безопасно путешествовать и помогать в сети
На площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялась очередная рабочая встреча с руководителями и представителями общественных организаций, посвященная обсуждению эффективных методов и практик профилактики наркотической зависимости в рамках реализации задач антинаркотической политики на территории области.

Ключевым мероприятием встречи стал мастер-класс «Современные подходы к профилактике наркопотребления: профилактика зависимости лучше и эффективнее, чем лечение», который провели руководитель Центра психологической помощи «Грани Жизни» Елена Шостак и психолог-консультант Центра Оксана Рагузина.

Участники мастер-класса познакомились с современными формами работы с молодежью, способствующими воспитанию приверженности здоровому образу жизни и формированию стойких установок против употребления наркотиков. Эксперты представили передовые технологии профилактики, включая игровые методики и арт-терапию, а также групповые семейные программы, которые применяются специалистами Центра «Грани Жизни» на практике.

Методики вызвали большой интерес у участников встречи, которые выразили намерение применять их в своей проектной деятельности. Активисты также отметили значимость взаимодействия между организациями различных направлений деятельности и предложили расширять рамки профилактической работы путем использования социальных сетей, телевидения и интерактивных платформ.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая подчеркнула большую роль общественных организаций в обеспечении профилактики деструктивного поведения молодежи.

«Совместные усилия государства и общественного сектора позволяют разрабатывать действенные практические меры для снижения риска наркопотребления среди молодежи, поэтому так важен сегодня обмен опытом и практиками работы в этом направлении», – отметила Светлана Зубрицкая.