В Саратовской области планируется открыть 15 агротехнологических классов

Ученики 7-11 будут углубленно изучать предметы агротехнологичского профиля: химию, биологию, физику и математику, а также знакомиться с новейшими аграрными технологиями. Отдельное внимание – практической подготовке, в рамках которой школьник смогут пройти практику на ведущих предприятиях регионального АПК.Специализация агротехнологических классов предусматривает такие направления, как «Генетика и селекция», «Биотехнологии и пищевое производство», «Эффективное животноводство и современные корма», «Агроинженерия», «Птицеводство будущего: технологии и управление», «Аквакультура» и «Цветоводство».Инициатива по созданию сети агротехклассов реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта Президента Владимира Путина «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Планируется, что в 2026 году на территории Саратовской области будет открыто 15 агротехклассов.