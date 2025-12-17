17 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:30 | 17 декабря
«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу
18:29 | 17 декабря
В городском парке Саратова появился свет
17:50 | 17 декабря
Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета
17:00 | 17 декабря
В регионе расширены возможности получения бесплатной юридической помощи
16:00 | 17 декабря
Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года
15:45 | 17 декабря
Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»
14:00 | 17 декабря
Общественные организации обменялись опытом антинаркотической профилактики
13:30 | 17 декабря
В Саратовской области планируется открыть 15 агротехнологических классов
12:30 | 17 декабря
Студентка из Вольска признана «Студентом года»
11:30 | 17 декабря
«Цифровой ликбез» научит школьников безопасно путешествовать и помогать в сети
В Конгресс-центре РЭУ им. Г.В. Плеханова прошла торжественная церемония закрытия Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2025» и церемония награждения Российской национальной премии «Студент года». Лауреатами и победителями проекта Российского Союза Молодежи для талантливых студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни стали 90 студентов и студенческих объединений.

Лучших определяли в 18 индивидуальных и коллективных номинациях среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Форум реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В течение трёх дней участники проходили конкурсные этапы: рассказывали о себе и своих инициативах в рамках самопрезентации, пробовали силы в деловой игре, а также проходили тестирование и профильные испытания по номинациям.