Студентка из Вольска признана «Студентом года»

В Конгресс-центре РЭУ им. Г.В. Плеханова прошла торжественная церемония закрытия Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2025» и церемония награждения Российской национальной премии «Студент года». Лауреатами и победителями проекта Российского Союза Молодежи для талантливых студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни стали 90 студентов и студенческих объединений.Лучших определяли в 18 индивидуальных и коллективных номинациях среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Форум реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.В течение трёх дней участники проходили конкурсные этапы: рассказывали о себе и своих инициативах в рамках самопрезентации, пробовали силы в деловой игре, а также проходили тестирование и профильные испытания по номинациям.