«Цифровой ликбез» научит школьников безопасно путешествовать и помогать в сети

Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез», в котором анимированные герои Ряпушка Варя и Налим Максим научат подростков важным практическим навыкам. В двух новых видеоуроках, доступных на сайте цифровойликбез.рф, школьники узнают, как безопасно бронировать жильё для путешествий и как отличать настоящие благотворительные фонды от мошеннических схем в интернете.Проект реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» и уже охватил сотни тысяч школьников по всей стране. Новые ролики дополнены методическими материалами для учителей, которые помогут интегрировать важные темы кибербезопасности в учебный процесс и родительские собрания.