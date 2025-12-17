17 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:30 | 17 декабря
«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу
18:29 | 17 декабря
В городском парке Саратова появился свет
17:50 | 17 декабря
Идет разработка проекта по восстановлению театра оперы и балета
17:00 | 17 декабря
В регионе расширены возможности получения бесплатной юридической помощи
16:00 | 17 декабря
Утверждены заключительные изменения в бюджет 2025 года
15:45 | 17 декабря
Школьники из Саратова стали победителями второй тематической игры в рамках «Чтецких программ»
14:00 | 17 декабря
Общественные организации обменялись опытом антинаркотической профилактики
13:30 | 17 декабря
В Саратовской области планируется открыть 15 агротехнологических классов
12:30 | 17 декабря
Студентка из Вольска признана «Студентом года»
11:30 | 17 декабря
«Цифровой ликбез» научит школьников безопасно путешествовать и помогать в сети
Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез», в котором анимированные герои Ряпушка Варя и Налим Максим научат подростков важным практическим навыкам. В двух новых видеоуроках, доступных на сайте цифровойликбез.рф, школьники узнают, как безопасно бронировать жильё для путешествий и как отличать настоящие благотворительные фонды от мошеннических схем в интернете.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» и уже охватил сотни тысяч школьников по всей стране. Новые ролики дополнены методическими материалами для учителей, которые помогут интегрировать важные темы кибербезопасности в учебный процесс и родительские собрания.