Вольский театр гастролирует на «Снежном экспрессе»

С завтрашнего дня по городам и сёлам Саратовской области начнёт курсировать культурный «Снежный экспресс». Это новый пилотный проект Вольского театра, цель которого — подарить новогоднее настроение, живое искусство и ощущение праздника жителям тех населённых пунктов, где нет своих театров.- Это не просто гастроли, а диалог и создание общего культурного пространства для области, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Гостей «Снежного экспресса» ждут спектакли, мастер-классы и интерактивные мероприятия, программы для всех возрастов: для детей, молодёжи и старшего поколения.Мероприятия будут проходить на площадках местных домов культуры, библиотек и музеев. В основе проекта лежит идея сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей через непосредственное общение и совместное творчество.