16 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 16 декабря
Приволжская железная дорога направила в зону СВО более 94 тонн гуманитарной помощи
14:45 | 16 декабря
Родительскому сообществу представили очередной отчет о строительстве школы в Молодежном
14:37 | 16 декабря
В Саратове стартует программа «Женский взгляд»
14:30 | 16 декабря
Юные герои Саратовской области получили награды на патриотическом форуме
13:00 | 16 декабря
Межрегиональные Пименовские чтения объединили экспертов в сфере просвещения и нравственного воспитания
12:45 | 16 декабря
Работа профессора СГУ В.В. Прозорова отмечена почётной грамотой Президента России
12:09 | 16 декабря
Саратовская хоккейная команда стала Чемпионом России
11:30 | 16 декабря
«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции
10:34 | 16 декабря
Стартовал конкурс проектов местных инициатив
23:34 | 15 декабря
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Приволжская железная дорога направила в зону СВО более 94 тонн гуманитарной помощи

Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с руководителем Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым. Обсуждались итоги работы компании в 2025 году и планы на будущее.


В рамках инвестиционной программы на развитие железнодорожной инфраструктуры и техники в Саратовской области было направлено свыше 16,4 млрд рублей. Это в том числе проекты по возведению нового вокзала в Саратове и строительству западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги.

ПривЖД также уделяется особое внимание благотворительным проектам, в том числе поддержке участников специальной военной операции. По инициативе компании в зону СВО было направлено более 94 тонн гуманитарной помощи.

Еще одно направление - развитие внутреннего туризма. С начала 2025 года более 42 тысяч человек стали участниками различных проектов железнодорожников. Речь в том числе идет о поездах дальнего следования из Саратова в Казань, Нижний Новогород, Тулу, Йошкар-Олу и другие города. В планах на следующий год - продолжение организации туров выходного дня из Волгограда в Саратов на пригородных поездах.

Кроме того, планируется обновить подвижной состав фирменного поезда №9/10 сообщением Саратов - Москва.

«Приволжская железная дорога остается одним из надежных партнеров правительства Саратовской области. Компания активно участвует в социально-экономическом развитии региона: модернизирует инфраструктуру, повышает качество перевозок, реализует важные проекты. Уверен, что тесное взаимодействие по всем направлениям продолжится и в следующем году. Отдельные слова благодарности за реализацию различных благотворительных проектов и активную вовлеченность в поддержку наших участников СВО и их семей», - подчеркнул Роман Бусаргин.