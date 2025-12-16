Приволжская железная дорога направила в зону СВО более 94 тонн гуманитарной помощи

просмотров: 121

В рамках инвестиционной программы на развитие железнодорожной инфраструктуры и техники в Саратовской области было направлено свыше 16,4 млрд рублей. Это в том числе проекты по возведению нового вокзала в Саратове и строительству западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги.ПривЖД также уделяется особое внимание благотворительным проектам, в том числе поддержке участников специальной военной операции. По инициативе компании в зону СВО было направлено более 94 тонн гуманитарной помощи.Еще одно направление - развитие внутреннего туризма. С начала 2025 года более 42 тысяч человек стали участниками различных проектов железнодорожников. Речь в том числе идет о поездах дальнего следования из Саратова в Казань, Нижний Новогород, Тулу, Йошкар-Олу и другие города. В планах на следующий год - продолжение организации туров выходного дня из Волгограда в Саратов на пригородных поездах.Кроме того, планируется обновить подвижной состав фирменного поезда №9/10 сообщением Саратов - Москва.«Приволжская железная дорога остается одним из надежных партнеров правительства Саратовской области. Компания активно участвует в социально-экономическом развитии региона: модернизирует инфраструктуру, повышает качество перевозок, реализует важные проекты. Уверен, что тесное взаимодействие по всем направлениям продолжится и в следующем году. Отдельные слова благодарности за реализацию различных благотворительных проектов и активную вовлеченность в поддержку наших участников СВО и их семей», - подчеркнул Роман Бусаргин.