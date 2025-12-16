16 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 16 декабря
Приволжская железная дорога направила в зону СВО более 94 тонн гуманитарной помощи
14:45 | 16 декабря
Родительскому сообществу представили очередной отчет о строительстве школы в Молодежном
14:37 | 16 декабря
В Саратове стартует программа «Женский взгляд»
14:30 | 16 декабря
Юные герои Саратовской области получили награды на патриотическом форуме
13:00 | 16 декабря
Межрегиональные Пименовские чтения объединили экспертов в сфере просвещения и нравственного воспитания
12:45 | 16 декабря
Работа профессора СГУ В.В. Прозорова отмечена почётной грамотой Президента России
12:09 | 16 декабря
Саратовская хоккейная команда стала Чемпионом России
11:30 | 16 декабря
«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции
10:34 | 16 декабря
Стартовал конкурс проектов местных инициатив
23:34 | 15 декабря
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Родительскому сообществу представили очередной отчет о строительстве школы в Молодежном

Новости
Заместитель директора школы № 75 предоставила очередной видеоотчёт о строительстве школы в микрорайоне Молодежный.




По словам педагога, на строительной площадке идут активные работы по разработке котлована. Продолжается установка буронабивных свай и устройство подпорной стенки.

«Жители микрорайона очень ждут эту школу. Мы все вместе можем наблюдать, как рождается новый образовательный центр.
Буду и дальше держать вас в курсе. Следите за обновлениями — вместе мы сделаем этот проект прозрачным и успешным!», - написала Морозова в посте под видео в канале «Школа Героев СВО».

Напомним, ранее к контролю за строительством новой школы на 1100 обучающихся в Ленинском районе Саратова подключилось родительское сообщество. Рассказывать им о работах на строительной площадке, активно участвовать в формировании образовательного звена они доверили заместителю директора 75-й школы Анастасии Морозовой. Совместно с профильным министерством она полностью вовлечена в работу по возведению нового образовательного центра.