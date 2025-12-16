Родительскому сообществу представили очередной отчет о строительстве школы в Молодежном

просмотров: 116

По словам педагога, на строительной площадке идут активные работы по разработке котлована. Продолжается установка буронабивных свай и устройство подпорной стенки.«Жители микрорайона очень ждут эту школу. Мы все вместе можем наблюдать, как рождается новый образовательный центр.Буду и дальше держать вас в курсе. Следите за обновлениями — вместе мы сделаем этот проект прозрачным и успешным!», - написала Морозова в посте под видео в канале «Школа Героев СВО».Напомним, ранее к контролю за строительством новой школы на 1100 обучающихся в Ленинском районе Саратова подключилось родительское сообщество. Рассказывать им о работах на строительной площадке, активно участвовать в формировании образовательного звена они доверили заместителю директора 75-й школы Анастасии Морозовой. Совместно с профильным министерством она полностью вовлечена в работу по возведению нового образовательного центра.