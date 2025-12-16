В Саратове стартует программа «Женский взгляд»

просмотров: 129

В Саратове на радио «Комсомольская правда» начинается новый проект — цикл интервью «Женский взгляд». Ведущей программы стала депутат Саратовской областной Думы, координатор «Женского движения Единой России» в регионе Мария Усова.Первым гостем проекта стала многодетная мать, председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей» Елена Кичаева.В откровенном разговоре они обсудили широкий круг тем, касающихся семьи, родительства, реализации личных и общественных проектов.Премьера интервью состоялась 16 декабря.«Женский взгляд» обещает стать площадкой для искренних разговоров о самом важном — ценностях, вызовах и успехах современных женщин. «Женский взгляд» — это не просто название, это наша философия. Мы будем говорить о жизни без глянца, о реальных проблемах и радостях, о балансе между семьей и работой, о социальной активности. Я благодарна Елене Кичаевой за доверительный разговор, который задал тон всей нашей будущей работе. Приглашаю всех слушателей присоединиться к нашему диалогу», - поделилась Мария Усова.Программа будет выходить в эфир на волне 90.6 FM. Следите за анонсами, чтобы не пропустить новые выпуски цикла «Женский взгляд».