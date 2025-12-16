16 декабря 2025 ВТОРНИК
16:00 | 16 декабря
Приволжская железная дорога направила в зону СВО более 94 тонн гуманитарной помощи
14:45 | 16 декабря
Родительскому сообществу представили очередной отчет о строительстве школы в Молодежном
14:37 | 16 декабря
В Саратове стартует программа «Женский взгляд»
14:30 | 16 декабря
Юные герои Саратовской области получили награды на патриотическом форуме
13:00 | 16 декабря
Межрегиональные Пименовские чтения объединили экспертов в сфере просвещения и нравственного воспитания
12:45 | 16 декабря
Работа профессора СГУ В.В. Прозорова отмечена почётной грамотой Президента России
12:09 | 16 декабря
Саратовская хоккейная команда стала Чемпионом России
11:30 | 16 декабря
«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции
10:34 | 16 декабря
Стартовал конкурс проектов местных инициатив
23:34 | 15 декабря
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»
В Саратове стартует программа «Женский взгляд»

Цикл интервью с многодетными мамами выходит в рамках реализации федерального проекта «Женское движение Единой России»




В Саратове на радио «Комсомольская правда» начинается новый проект — цикл интервью «Женский взгляд». Ведущей программы стала депутат Саратовской областной Думы, координатор «Женского движения Единой России» в регионе Мария Усова.
Первым гостем проекта стала многодетная мать, председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей» Елена Кичаева.
В откровенном разговоре они обсудили широкий круг тем, касающихся семьи, родительства, реализации личных и общественных проектов.
Премьера интервью состоялась 16 декабря.
«Женский взгляд» обещает стать площадкой для искренних разговоров о самом важном — ценностях, вызовах и успехах современных женщин. «Женский взгляд» — это не просто название, это наша философия. Мы будем говорить о жизни без глянца, о реальных проблемах и радостях, о балансе между семьей и работой, о социальной активности. Я благодарна Елене Кичаевой за доверительный разговор, который задал тон всей нашей будущей работе. Приглашаю всех слушателей присоединиться к нашему диалогу», - поделилась Мария Усова.
Программа будет выходить в эфир на волне 90.6 FM. Следите за анонсами, чтобы не пропустить новые выпуски цикла «Женский взгляд».