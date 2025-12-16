Работа профессора СГУ В.В. Прозорова отмечена почётной грамотой Президента России

просмотров: 136

Научный руководитель Института филологии и журналистики, заведующий кафедрой общего литературоведения и журналистики, профессор В.В. Прозоров награждён Почётной грамотой Президента России В.В. Путина за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение о поощрении подписано 15 декабря 2025 года и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Вся научно-педагогическая деятельность В.В. Прозорова связана с СГУ, в котором он прошёл путь от студента и аспиранта до доктора наук, от ассистента до профессора и заведующего кафедрой. Валерий Владимирович работал под научным руководством профессора Е.И. Покусаева. В 1966 году В.В. Прозоров защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук («Особенности художественного мышления писателя-сатирика. Наблюдения над творческим процессом М.Е. Салтыкова-Щедрина»), в 1980 году – на соискание учёной степени доктора филологических наук («Проблема читателя и литературный процесс в России ХIХ века»). Учёное звание профессора присвоено в 1982 году.В 1984 году В.В. Прозоров инициирует создание новаторской кафедры истории критики и теории литературы (с января 1997 года уточнённое наименование – кафедра общего литературоведения и журналистики), бессменным руководителем которой он является по настоящее время. В 1982 году В.В. Прозоров заступает на пост декана филологического факультета СГУ (с 2007 года уточнённое наименование – факультет филологии и журналистики) и возглавляет сначала факультет, а с 2008 по 2010 год – Институт филологии и журналистики СГУ, в общей сложности на протяжении 28 лет. С 1983 по 2003 год на посту председателя Головного совета по филологии Минобразования РФ В.В. Прозоров осуществляет консультативную работу в области филологического образования, определял планы издания научной литературы в вузах.С 1994 года по настоящее время В.В. Прозоров возглавляет диссертационный совет на базе СГУ по защите кандидатских и докторских диссертаций по филологии.В.В. Прозоров ведёт активную и плодотворную научно-исследовательскую и научно-организаторскую деятельность. Валерий Владимирович подготовил более 150 публикаций по темам, связанным с исследованием коммуникативных стратегий и тактик (читательской направленности, интерактивных ресурсов текста) в литературе и журналистике, актуальных проблем истории и теории литературы и журналистики, литературной и журналистской критики, отечественной словесно-художественной, театральной и педагогической культуры. В.В. Прозоров – заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почётный профессор СГУ.В.В. Прозоров – автор фундаментальных работ, публикуемых в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах («Филологические науки», «Жанры речи», «Филология и человек», «Китайское славяноведение», «Русский язык в центре Европы», «Известия Саратовского университета. Серия Филология. Журналистика» и др.), руководитель нового в гуманитаристике научного направления, посвящённого изучению истории отечественной медиакритики в её историко-журналистском и современном цифровом осуществлении. В.В. Прозоров стоит во главе саратовской плеяды исследователей творчества Н.В. Гоголя. Под руководством В.В. Прозорова подготовлены 4 доктора филологических наук и 34 кандидата филологических наук по специальности «Русская литература». Он автор и редактор учебника «История русской литературной критики», рекомендованного УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению «Филология». Авторские группы под его руководством разрабатывают в СГУ новые практико-ориентированные концепции университетских курсов. Валерий Владимирович – научный руководитель спецсеминара, посвящённого творчеству Гоголя, Салтыкова-Щедрина, истории русской литературы, проблеме автора и адресата в литературе и журналистике.На протяжении многих лет В.В. Прозоров ведёт активную общественную деятельность на благо региона и страны. По инициативе В.В. Прозорова и под его руководством с 2012 года по настоящее время в Саратовской области успешно реализуется межрегиональный конкурс для гуманитарно ориентированных старшеклассников «Власть слова».Общественные заслуги Валерия Владимировича подтверждаются многочисленными официальными благодарностями, в числе которых благодарственные письма Президента Российской Федерации В.В. Путина за активное участие в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации (2012) и за активное участие в работе Общероссийского народного фронта (2019), благодарственное письмо председателя Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володина за активную гражданскую позицию (2019), благодарность Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"» (2016), Почётный знак Губернатора Саратовской области «За наставничество» (2018), благодарность Губернатора Саратовской области «За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» (2022).Деятельность В.В. Прозорова отмечена также профессиональными премиями: премией для научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования области «Высота» (2018), литературной премией имени М.Е. Салтыкова-Щедрина за вклад в изучение жизни и творчества писателя-сатирика (2024).Коллектив Саратовского университета поздравляет Валерия Владимировича с награждением.