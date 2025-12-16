16 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 16 декабря
Приволжская железная дорога направила в зону СВО более 94 тонн гуманитарной помощи
14:45 | 16 декабря
Родительскому сообществу представили очередной отчет о строительстве школы в Молодежном
14:37 | 16 декабря
В Саратове стартует программа «Женский взгляд»
14:30 | 16 декабря
Юные герои Саратовской области получили награды на патриотическом форуме
13:00 | 16 декабря
Межрегиональные Пименовские чтения объединили экспертов в сфере просвещения и нравственного воспитания
12:45 | 16 декабря
Работа профессора СГУ В.В. Прозорова отмечена почётной грамотой Президента России
12:09 | 16 декабря
Саратовская хоккейная команда стала Чемпионом России
11:30 | 16 декабря
«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции
10:34 | 16 декабря
Стартовал конкурс проектов местных инициатив
23:34 | 15 декабря
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская хоккейная команда стала Чемпионом России

Новости / Главное в спорте
Саратовская хоккейная команда стала Чемпионом России


В городе Магнитогорске Челябинской области завершился зимний этап Всероссийского марафона «Земля спорта», организованный Министерством сельского хозяйства России в рамках мероприятий госпрограммы Комплексного развития сельских территорий. Он объединил участников из 30 регионов.

ЛХК «Кольцовское» Калининского района Саратовской области подтвердила статус лучшей сельской хоккейной команды России и завоевала золото хоккейного турнира в формате 3х3. В финале она победила команду одного из самых «хоккейных» регионов страны – Татарстана.

Колокольцовцы привезли домой кубок марафона, медали и денежный сертификат.

Это не первая победа наших хоккеистов - в декабре прошлого года команда из Колокольцовки возглавила пъедестал почета на Всероссийском турнире «Земля спорта», проходившем в Алтайском крае.