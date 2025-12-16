Саратовская хоккейная команда стала Чемпионом России

просмотров: 132

В городе Магнитогорске Челябинской области завершился зимний этап Всероссийского марафона «Земля спорта», организованный Министерством сельского хозяйства России в рамках мероприятий госпрограммы Комплексного развития сельских территорий. Он объединил участников из 30 регионов.ЛХК «Кольцовское» Калининского района Саратовской области подтвердила статус лучшей сельской хоккейной команды России и завоевала золото хоккейного турнира в формате 3х3. В финале она победила команду одного из самых «хоккейных» регионов страны – Татарстана.Колокольцовцы привезли домой кубок марафона, медали и денежный сертификат.Это не первая победа наших хоккеистов - в декабре прошлого года команда из Колокольцовки возглавила пъедестал почета на Всероссийском турнире «Земля спорта», проходившем в Алтайском крае.