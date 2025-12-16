Юные герои Саратовской области получили награды на патриотическом форуме

просмотров: 125

В историческом парке «Моя история» состоялся молодежный форум «С наследием Героев в будущее России». Мероприятие, посвященное вопросам патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, собрало представителей органов власти, общественных и религиозных организаций, образовательных учреждений и активной молодежи.Торжественным событием форума стало награждение памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» шестерых детей и подростков из Саратовской области — участников всероссийского проекта «Дети-Герои»:-Нурмашева Руслана (р.п. Дергачи);-Сариева Дияса ( р.п. Дергачи);-Серебрякова Данила (Энгельсский район);-Четвергова Илью (г. Балаково);-Салеева Михаила (г. Саратов);-Стрелецкова Дмитрия (г. Саратов).В рамках программы работали три тематические секции, где обсуждались вопросы гражданской ответственности, жизненных стратегий молодежи и ценностей семьи.