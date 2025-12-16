16 декабря 2025 ВТОРНИК
16:00 | 16 декабря
Приволжская железная дорога направила в зону СВО более 94 тонн гуманитарной помощи
14:45 | 16 декабря
Родительскому сообществу представили очередной отчет о строительстве школы в Молодежном
14:37 | 16 декабря
В Саратове стартует программа «Женский взгляд»
14:30 | 16 декабря
Юные герои Саратовской области получили награды на патриотическом форуме
13:00 | 16 декабря
Межрегиональные Пименовские чтения объединили экспертов в сфере просвещения и нравственного воспитания
12:45 | 16 декабря
Работа профессора СГУ В.В. Прозорова отмечена почётной грамотой Президента России
12:09 | 16 декабря
Саратовская хоккейная команда стала Чемпионом России
11:30 | 16 декабря
«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции
10:34 | 16 декабря
Стартовал конкурс проектов местных инициатив
23:34 | 15 декабря
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»
Юные герои Саратовской области получили награды на патриотическом форуме

В историческом парке «Моя история» состоялся молодежный форум «С наследием Героев в будущее России». Мероприятие, посвященное вопросам патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, собрало представителей органов власти, общественных и религиозных организаций, образовательных учреждений и активной молодежи.

Торжественным событием форума стало награждение памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» шестерых детей и подростков из Саратовской области — участников всероссийского проекта «Дети-Герои»:
-Нурмашева Руслана (р.п. Дергачи);
-Сариева Дияса ( р.п. Дергачи);
-Серебрякова Данила (Энгельсский район);
-Четвергова Илью (г. Балаково);
-Салеева Михаила (г. Саратов);
-Стрелецкова Дмитрия (г. Саратов).

В рамках программы работали три тематические секции, где обсуждались вопросы гражданской ответственности, жизненных стратегий молодежи и ценностей семьи.