Юные герои Саратовской области получили награды на патриотическом форуме
В историческом парке «Моя история» состоялся молодежный форум «С наследием Героев в будущее России». Мероприятие, посвященное вопросам патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, собрало представителей органов власти, общественных и религиозных организаций, образовательных учреждений и активной молодежи.
Торжественным событием форума стало награждение памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» шестерых детей и подростков из Саратовской области — участников всероссийского проекта «Дети-Герои»:
-Нурмашева Руслана (р.п. Дергачи);
-Сариева Дияса ( р.п. Дергачи);
-Серебрякова Данила (Энгельсский район);
-Четвергова Илью (г. Балаково);
-Салеева Михаила (г. Саратов);
-Стрелецкова Дмитрия (г. Саратов).
В рамках программы работали три тематические секции, где обсуждались вопросы гражданской ответственности, жизненных стратегий молодежи и ценностей семьи.