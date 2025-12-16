16 декабря 2025 ВТОРНИК
Межрегиональные Пименовские чтения объединили экспертов в сфере просвещения и нравственного воспитания

В Саратовском государственном университете прошло пленарное заседание XXIII Межрегиональных образовательных Пименовских чтений. Мероприятие объединило представителей органов власти и духовенства, экспертов в сфере просвещения, теологии и нравственного воспитания для обсуждения актуальных вопросов формирование личности в условиях вызовов времени.

С приветственным словом от имени губернатора области Романа Бусаргина выступил заместитель председателя Правительства области Владимир Попов. В обращении главы региона подчеркивается значимость Чтений как устоявшейся традиции, которая ежегодно собирает научное, педагогическое и духовное сообщества.

«В эпоху стремительных перемен, технологического прогресса и глобализации роль просвещения и нравственности становится особенно важной. Ведь именно они являются стержнем личности, умеющей сохранять свою идентичность и приносить пользу обществу», - отмечается в приветственном адресе Губернатора области Романа Бусаргина.

В рамках заседания также состоялось награждение победителей регионального этапа XX ежегодного Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», который отмечает выдающиеся достижения в области педагогики и работы с детьми и молодёжью.

Ежегодная научно-практическая конференция «Пименовские чтения» проводится в Саратове с 2003 года  в рамках дней памяти Архиепископа Пимена (Хмелевского). В этом году чтения проходят с 9 по 16 декабря.

Программа чтений включает работу 12 тематических секций и секций епархиальных отделов. Секционная тематика охватывает широкий спектр вопросов: диалог теологии и психологии, проблемы современного образования и просвещения, социальное служение Церкви, а также роль культуры, истории, права и спорта в духовно-нравственном становлении человека.