«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции

Вчера на площадке спортивного комплекса «Кристалл» стартовал второй образовательный модуль «Экономика и финансы» региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои».Напомним, региональная программа «Наши герои» инициирована губернатором области Романом Бусаргиным по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев». Программа предназначена для адаптации участников специальной военной операции к мирной жизни, а также служит поддержкой в выборе дальнейшего жизненного пути.Второй модуль в очном формате будет длиться до 25 декабря и завершится тестированием. Помимо изучения образовательных дисциплин будут организованы тренинги на личностное развитие и командообразование, а также тренинги надпрофессиональных навыков. Кроме того, пройдут культурно-просветительские и семейные мероприятия, а также встречи с наставниками и стажировки.В первый день обучения с участниками встретились вице-губернатор Саратовской области Михаил Орлов, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев и министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.Во время встречи были подведены итоги первого модуля обучения, также вице-губернатор ответил на вопросы слушателей, касающиеся основных направлений программы.Как отметил Михаил Орлов, участники вместе с наставниками выполнили все задачи первого модуля обучения. «Программа дает возможность повысить квалификацию, расширить кругозор знаний по различным направлениям государственной службы, получить практические навыки работы во время стажировок. Желаю финалистам успешной работы на новом этапе и применения полученных знаний на практике», – подчеркнул вице-губернатор.«Темой второго модуля обучения является изучение экономики и финансов, а также всех связанных с ними процессов в системе государственного управления. Программа обучения очень разнообразная. Очень полезно, что лекции перемежаются с тренингами на командообразование. Обучение дало мне не только новые знания, но и новых товарищей», – поделился мнением участник программы Алексей Забелкин.По словам Александра Бакаева, участие в программе дает те знания и навыки, которые помогают ему на занимаемой должности в администрации Фрунзенского района г. Саратова: «Работа заместителем главы по патриотическому воспитанию – это и большая ответственность, и необходимость понимания всех процессов гражданской службы. Обучение помогает участникам программы повысить квалификацию и развить личные компетенции».