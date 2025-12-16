16 декабря 2025 ВТОРНИК
11:30 | 16 декабря
«Наши герои»: стартовал второй модуль региональной программы для участников специальной военной операции
10:34 | 16 декабря
Стартовал конкурс проектов местных инициатив
23:34 | 15 декабря
Казачий поисковый отряд «Пластун» собрал гуманитарную помощь бойцам «Барс-15»
23:30 | 15 декабря
Молодежные активисты боролись с незаконной рекламой
15:49 | 15 декабря
Определены победители регионального этапа нового VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье
15:00 | 15 декабря
Ветераны СВО в Саратовской области представили свои бизнес-проекты
13:30 | 15 декабря
Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии
12:30 | 15 декабря
В Саратове прошел межрелигиозный патриотический молодежный форум
11:24 | 15 декабря
В Саратовской области назвали даты зимних каникул для школьников
10:30 | 15 декабря
Новогоднюю игрушку – символ наступающего года мастерили в центре соцобслуживания Алгайского района
Правительство Саратовской области объявляет о проведении конкурсного отбора для предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов.

К конкурсному отбору допускаются инициативные проекты муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений области, представленные по форме и с учетом требований, установленных Положением.

Прием заявок участников Конкурсного отбора осуществляется до 30 января 2026 года включительно.

Подать документы можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00, по адресу: 410042 г. Саратов, Московская 72, министерство по делам территориальных образований области, кабинет 521. Контактное лицо: Андрей Александрович Евдоченко, тел. (8452) 21-08-95.

Нормативные правовые документы размещены на портале.

Министерство финансов области