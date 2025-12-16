Стартовал конкурс проектов местных инициатив

просмотров: 68

Правительство Саратовской области объявляет о проведении конкурсного отбора для предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов.К конкурсному отбору допускаются инициативные проекты муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений области, представленные по форме и с учетом требований, установленных Положением.Прием заявок участников Конкурсного отбора осуществляется до 30 января 2026 года включительно.Подать документы можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00, по адресу: 410042 г. Саратов, Московская 72, министерство по делам территориальных образований области, кабинет 521. Контактное лицо: Андрей Александрович Евдоченко, тел. (8452) 21-08-95.Нормативные правовые документы размещены на портале.Министерство финансов области