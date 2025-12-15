Определены победители регионального этапа нового VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье

просмотров: 115

Определены победители регионального этапа нового VII сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» выбран спектакль «Горе от ума» «Народного коллектива» любительской театральной студии «Анфас» Дворца культуры г.Балаково.В номинации «Детские театральные коллективы и студии» победителем стал спектакль «Белый пароход» студии «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района г. Саратова.Фестиваль является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом сезоне более 21 тысяч участников и 200 тысяч зрителей. За шесть лет охват участников проекта вырос в три раза.В финал проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Театральные постановки, ставшие финалистами фестиваля, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты»).Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения победителей конкурса. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.«Творческие коллективы Саратовской области всегда активно участвуют в фестивале Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». В этому году в регионе участвовали в конкурсе 212 объединений. В направлении «Детские театры» 1 930 юных дарований показали свой талант, а в номинации «Молодежные театры» – свыше 700 человек. Безусловно, каждый коллектив талантлив и заслуживает победы», – поддержала участников фестиваля министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Министерство культуры области