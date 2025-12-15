Ветераны СВО в Саратовской области представили свои бизнес-проекты

просмотров: 113

В ходе очного 5-дневного интенсива участники посетили производство домашнего текстиля, студию груминга и производство солений. Владельцы компаний рассказали, как они создавали свой бизнес, выстраивали производственные процессы, решали задачи по развитию.«Участники перенимают практический опыт наших предпринимателей и видят весь путь изнутри: от первых решений до выстроенных процессов и масштабирования. Такой живой опыт дополняет и конкретизирует теоретические знания, полученные в рамках программы. Кроме того, ветераны специальной военной операции и члены их семей получают не разовые консультации, а системную поддержку: с ними работают наставники «Опоры России» – это позволяет быстрее освоить необходимые навыки, избежать типичных ошибок и ускорить развитие собственных проектов», – отметил Президент «Опоры России» Александр Калинин.Часть программы была посвящена актуальным мерам поддержки малого и среднего бизнеса, которые сегодня можно получить в режиме онлайн – через цифровую платформу МСП.РФ.«Мы видим, как в ходе программы меняется отношение участников к их собственным бизнес-идеям. Для кого-то на старте это была просто мечта, к которой было непонятно, как подступиться. А по итогам программы получился четкий структурированный бизнес-план с понятным набором дальнейших шагов. Кто-то уже имел опыт в бизнесе или готовый бизнес-проект, который по каким-то причинам не привел к нужным результатам. После интенсива стало понятно, где были ошибки и что нужно изменить, чтобы прийти к успеху. Обратная связь, которую мы получаем от участников каждого регионального потока помогает сделать программу «СВОй бизнес» еще более прикладной и эффективной», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он также сообщил, что для поддержки бизнес-инициатив ветеранов действуют совместные гарантии Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций для привлечения финансирования при отсутствии или нехватке залога как в банках, так и государственных микрофинансовых организациях. В ряде ГМФО они могут также получить микрозаймы со ставками от 1% годовых. Помимо этого, участники с технологическими инициативами смогут принять участие в проекте «СВОё дело с Ростех» и реализовать их с учетом компетенций госкорпорации в сфере промышленности и технологий.««СВОй бизнес» - очень важный проект. Наши кандидаты в предприниматели из числа участников СВО и членов их семей прошли интенсивный курс обучения, который поможет им материализовать свои бизнес-идеи. Мы продолжим актуализировать меры поддержки, чтобы участники программы чувствовали себя более уверенно в предпринимательской жизни», - отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.Всего с марта 2025 года участниками программы «СВОй бизнес» стали более 720 человек из 35 регионов России. Порядка 45% из них по итогам впервые открыли свое дело или продолжили развитие бизнеса.Подать заявку на участие можно на МСП.РФ