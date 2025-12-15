Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии
В Саратове было задействовано более 200 единиц техники. 3000 кубометров снега вывезено за последние сутки на полигоны.
Коммунальные службы расчищают и обрабатывают противогололедными материалами автомагистрали, пешеходные зоны, общественные территории. Особое внимание уделяется подходам к объектам социальной сферы и остановочным павильонам. Также продолжаются мероприятия по восстановлению электроэнергии, вывозу упавших деревьев, восстановлению кровель.
В Волжском районе были задействованы 25 единиц спецтехники и 6 рабочих, расчищены и обработаны дороги, тротуары и пешеходные зоны по улицам Первомайская, Соборная площадь, Соборная, Бабушкин Взвоз, Некрасова, Григорьева, Комсомольская, Октябрьская, каскады, Мичурина, Чернышевского, Большая Горная, Соколовая, Хвесина, Малая Горная, Весёлая, Вознесенская, Посадского.
В населённых пунктах Гагаринского района продолжается расчистка улично-дорожной сети от снега и наледи. В работах было задействовано 15 рабочих и 16 единиц специализированной техники. Работа ведется во всех населенных пунктах.
В Заводском районе продолжаются работы по уборке. Коммунальная служба района проводит очистку тротуаров и дорог, лестниц, остановок и подходов к социальным объектам, обработку территорий противогололедным материалом, вывоз снега.
В Кировском районе в ночное время в уборке было задействовано 43 единицы техники и 15 человек, проведена обработка противогололедными материалами, очистка дорог, тротуаров, лестниц, подходов и подъездов к объектам социальной сферы, а также проведен распил и вывоз упавших деревьев и веток.
В Ленинском районе в первую очередь очищались основные магистрали, спуски и подъемы, тротуары, подходы и подъезды к социально значимым объектам, остановочные павильоны, лестницы. В ночных работах было задействовано 32 единицы спецтехники.
В Октябрьском районе в ночные часы коммунальной службой продолжались работы по очистке дорог и тротуаров. 40 единиц спецтехники и 7 сотрудников по благоустройству будут задействованы в работах по улицам Рахова, Советская, Чапаева, Симбирцева, Пугачева, 53-й Стрелковой Дивизии и другим.
Во Фрунзенском районе осуществлялась очистка подходов к остановочным павильонам, прилотковой части дороги, пешеходных переходов, сбор и вывоз снега, механизированная очистка тротуаров и дорожного полотна, обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. Было задействовано 20 единиц специализированной техники и 9 рабочих.
В Энгельсе работы по ликвидации последствий снегопада ведутся в непрерывном режиме.
Сейчас бригады продолжают очищать остановочные площадки и обрабатывать пешеходные зоны противогололедными материалами. Параллельно на проезжей части идут работы по расширению дорожного полотна — эта мера позволяет убрать снежные валы, увеличить пропускную способность улиц и повысить безопасность движения для всех участников.
Для выполнения задач на линии задействованы снегоуборочные дорожные машины, мини-МТЗ, тракторные щётки и другое специализированное оборудование. Они ведут непрерывную очистку тротуаров и проезжей части от снежно-ледяных образований.
В Балаково коммунальные службы продолжают очищать и посыпать дороги и тротуары пескосоляной смесью. Работы ведутся круглосуточно. Кроме того, с сегодняшнего дня начнёт работать комиссия по управляющим организациям и торговым объектам. Там, где не почищено, будут выписывать протоколы.
По информации администраций МО «Город Саратов», Балаковского района, МКУ «Городское хозяйство»