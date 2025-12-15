Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии

просмотров: 130

В Саратове было задействовано более 200 единиц техники. 3000 кубометров снега вывезено за последние сутки на полигоны.Коммунальные службы расчищают и обрабатывают противогололедными материалами автомагистрали, пешеходные зоны, общественные территории. Особое внимание уделяется подходам к объектам социальной сферы и остановочным павильонам. Также продолжаются мероприятия по восстановлению электроэнергии, вывозу упавших деревьев, восстановлению кровель.В Волжском районе были задействованы 25 единиц спецтехники и 6 рабочих, расчищены и обработаны дороги, тротуары и пешеходные зоны по улицам Первомайская, Соборная площадь, Соборная, Бабушкин Взвоз, Некрасова, Григорьева, Комсомольская, Октябрьская, каскады, Мичурина, Чернышевского, Большая Горная, Соколовая, Хвесина, Малая Горная, Весёлая, Вознесенская, Посадского.В населённых пунктах Гагаринского района продолжается расчистка улично-дорожной сети от снега и наледи. В работах было задействовано 15 рабочих и 16 единиц специализированной техники. Работа ведется во всех населенных пунктах.В Заводском районе продолжаются работы по уборке. Коммунальная служба района проводит очистку тротуаров и дорог, лестниц, остановок и подходов к социальным объектам, обработку территорий противогололедным материалом, вывоз снега.В Кировском районе в ночное время в уборке было задействовано 43 единицы техники и 15 человек, проведена обработка противогололедными материалами, очистка дорог, тротуаров, лестниц, подходов и подъездов к объектам социальной сферы, а также проведен распил и вывоз упавших деревьев и веток.В Ленинском районе в первую очередь очищались основные магистрали, спуски и подъемы, тротуары, подходы и подъезды к социально значимым объектам, остановочные павильоны, лестницы. В ночных работах было задействовано 32 единицы спецтехники.В Октябрьском районе в ночные часы коммунальной службой продолжались работы по очистке дорог и тротуаров. 40 единиц спецтехники и 7 сотрудников по благоустройству будут задействованы в работах по улицам Рахова, Советская, Чапаева, Симбирцева, Пугачева, 53-й Стрелковой Дивизии и другим.Во Фрунзенском районе осуществлялась очистка подходов к остановочным павильонам, прилотковой части дороги, пешеходных переходов, сбор и вывоз снега, механизированная очистка тротуаров и дорожного полотна, обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. Было задействовано 20 единиц специализированной техники и 9 рабочих.В Энгельсе работы по ликвидации последствий снегопада ведутся в непрерывном режиме.Сейчас бригады продолжают очищать остановочные площадки и обрабатывать пешеходные зоны противогололедными материалами. Параллельно на проезжей части идут работы по расширению дорожного полотна — эта мера позволяет убрать снежные валы, увеличить пропускную способность улиц и повысить безопасность движения для всех участников.Для выполнения задач на линии задействованы снегоуборочные дорожные машины, мини-МТЗ, тракторные щётки и другое специализированное оборудование. Они ведут непрерывную очистку тротуаров и проезжей части от снежно-ледяных образований.В Балаково коммунальные службы продолжают очищать и посыпать дороги и тротуары пескосоляной смесью. Работы ведутся круглосуточно. Кроме того, с сегодняшнего дня начнёт работать комиссия по управляющим организациям и торговым объектам. Там, где не почищено, будут выписывать протоколы.По информации администраций МО «Город Саратов», Балаковского района, МКУ «Городское хозяйство»