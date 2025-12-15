В Саратове прошел межрелигиозный патриотический молодежный форум

15 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
В Саратове в историческом парке «Россия - моя история» прошел молодежный форум «С наследием Героев в будущее России». Мероприятие было организовано Саратовской Митрополией Русской Православной Церкви и Духовным управлением мусульман Саратовской области при поддержке Правительства области.

Участниками форума стали студенты вузов и учащиеся образовательных организаций области, а также представители органов власти, общественных и религиозных организаций.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, стало новой площадкой для обсуждения вопросов патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и укрепления традиционных ценностей.

В церемонии открытия форума приняли участие вице-губернатор области – руководитель аппарата Губернатора области Михаил Орлов, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с учреждениями культуры Саратовской Епархии иерей Дионисий Уразаев, муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, муфтий Республики Карелия, председатель Совета ветеранов Краповых беретов Республики Карелия Абдуль-Азиз Дятко и Герой Российской Федерации, начальник Саратовского военного института войск национальной гвардии РФ Александр Белоглазов.

Михаил Орлов в приветственном слове отметил, что молодежный форум проводится по инициативе Духовного управления мусульман Саратовской области и Саратовской Митрополии: "В таком формате мероприятие проводится впервые в нашем регионе, подтверждая единство традиционных для нашего общества конфессий и всех народов, составляющих основу российского государства".

Вице-губернатор поблагодарил организаторов форума и пожелал его участникам новых знаний, новых впечатлений и радости дружеской встречи.

Особо торжественным моментом стало вручение памятных медалей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество» детям и подросткам, совершившим героические и самоотверженные поступки. Эта церемония наглядно продемонстрировала связь поколений и непрерывность героических традиций.

Программа форума была насыщенной и включала работу трех тематических секций: «Ответственность за Отечество: взгляд разных поколений», «Жизненная стратегия молодого человека» и «Семья завтрашнего дня».

Для гостей мероприятия также работали интерактивные площадки: выставки «Отцы героев» и «Свет памяти», передвижная экспозиция «Малая Родина в Великой стране», мастер-классы по изготовлению тактических браслетов.

