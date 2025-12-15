15 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
В Саратовской области назвали даты зимних каникул для школьников

Министерство образования Саратовской области рекомендовало даты зимних каникул в школах региона.



Зимние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы — неделя в феврале - с 16 по 22 февраля 2026 года.

При выборе образовательной организацией модульной системы обучения рекомендуется 5 - 6 недель – учебного времени, 1 неделя – каникул.