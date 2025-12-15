Новогоднюю игрушку – символ наступающего года мастерили в центре соцобслуживания Алгайского района

15 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
В комплексном центре социального обслуживания населения Александрово-Гайского района в творческой мастерской «Доброцентр» провели творческий мастер-класс.

Получатели социальных услуг создавали новогоднюю игрушку – символ наступающего 2026 года по восточному календарю – Красную Огненную Лошадь.

«Новогодняя игрушка, сделанная своими руками, – это частичка волшебства, которая помогает и детям, и взрослым ощутить приближение праздника. Такие творческие занятия не только дарят радость, но и способствуют развитию мелкой моторики и концентрации внимания», - прокомментировали в учреждении.

Напомним, творческие мастерские «Доброцентр» продолжают свою работу в центрах социального обслуживания области в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».