Трое конкурсантов из Саратовской области вошли в число победителей трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования»

Объявлены победители конкурсного трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число сильнейших вошли 200 человек – 100 наставнических пар из 55 регионов страны.Одной из особенностей трека стала система формирования пар: участников подбирал специальный цифровой бот. Это помогло соединить людей с близкими профессиональными интересами и целями. Каждая пара создавала собственную «дорожную карту» – определяла ценности взаимодействия, планировала работу и формировала доверие.Из Саратовской области победителями стали:• учитель начальных классов «Прогимназия Кристаллик» Наталия Миронова – наставник;• студент Поволжского института управления им. П. А. Столыпина Вероника Федорова – наставляемый;• заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе детского сада № 2 «Ласточка» Елена Цымбарева – наставляемый.Наталия Миронова работает в системе образования более 30 лет. С 2010 года является руководителем методического объединения учителей начальных классов прогимназии, помогает начинающим учителям на пути профессионального становления.«Участие в конкурсном треке «Наставничество» помогло мне привести в систему работу педагога-наставника, создало основу для будущих совместных проектов. Этот опыт дал мне ясность, уверенность и новые практики, которые я уже начинаю применять в работе со своими коллегами и учениками», – поделилась Наталия Миронова.Вероника Федорова – многопрофильный специалист, который превыше всего ценит возможность стирать границы привычных школьных предметов. Обучающиеся, проходящие подготовку в рамках программ ее клуба, демонстрируют высокие результаты на олимпиадах, реализуют собственные исследования в области языкознания и сами становятся наставниками для своих товарищей.«Участие помогло мне переосмыслить свои подходы к работе с наставляемыми и наставниками и направить мою любовь к экспериментам в более организованное системное русло, чего мне иногда очень не хватает», – рассказала Вероника Федорова.Елена Цымбарева – почетный работник сферы образования РФ с 25-летним стажем. Более пяти лет она выстраивает систему наставничества в дошкольном образовании, ее авторская программа «Школа молодого педагога» признана лучшей практикой региона. Участие в треке «Наставничество» позволило ей обобщить многолетний опыт и внести вклад в развитие профессионального сообщества наставников страны.«Участие в треке «Наставничество» позволило мне познакомиться с самыми современными и даже экспериментальными методиками в области наставничества. Было крайне полезно проанализировать свою работу через призму федеральных стандартов и лучших практик. Этот опыт не только обогатил мою методическую копилку, но и укрепил мою экспертную позицию, дав уверенность в том, что выбранный нами путь развития системы наставничества является верным и востребованным», – подчеркнула Елена Цымбарева.Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).По информации организаторов